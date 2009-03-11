F.Bahçe'de sıcak saatler!



Alex, Roberto Carlos ve Deivid ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe'de Lugano, Selçuk ve Volkan Demirel henüz sözleşme yenilemedi.



İtalya'nın Lazio kulübü yaklaşık 2 aydır Lugano'yu isterken, Almanya'dan Stuttgart Selçuk için devrede, Volkan ise Yunanistan'dan Panathinaıkos ve İtalya'dan bazı kulüplerle anıldı.



Bundan 2 ay önce Lugano'nun yanı sıra Edu için de girişimde bulunan Lazio, Edu'nun sözleşmesi devam ettiği için sezon sonunda serbest kalacak olan Lugano üzerinde yoğunlaştı.



Uruguaylı oyuncunun Lazio ile büyük ölçüde anlaştığı ve bu yüzden sözleşme yenilemediği ifade edilirken, Fenerbahçe Yönetimi savunmadaki yıldızını kalmaya ikna etmek için büyük çaba sarfediyor.



Maddi açıdan hiçbir sorun olmamasına rağmen kariyeri için Lazio'ya gitmek isteyen ve İtalya'daki yaşamı tercih eden Uruguaylı futbolcunun menajeri Figer'in bir kaç gün içinde İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçe yönetiminin Figer'in gelişinde imzayı ne pahasına olursa olsun attırmayı planladığı öğrenildi.



Bu arada imza atmayan bir başka isim Selçuk'un Stuttgartlı yetkililerle görüşmeleri sürüyor. Alman kulübünden cazip bir teklif alan Selçuk, 6 yıldır Fenerbahçe'de olduğunu ifade ederek, "Birçok kulüpten teklif var. Ama benim önceliğim Fenerbahçe'den yanadır. Kulübümle anlaşırsam hemen imzayı atarım" diye konuştu. Ancak orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'de yabancı oyunculara verilen yıllık ücretleri sorun ettiği ve özellikle Deivid'e verilecek olan ücrete yakın bir rakama evet diyebileceği belirtildi.



Kaleci Volkan Demirel'in ise anlaşmaya çok yakın olduğu ve Kayserispor maçında aldığı darbeden sonra sağlığına tam anlamıyla kavuşunca yönetim ile masaya oturacağı ve sözleşmeyi yenileyeceği ifade edildi. Bugüne kadar boş sözleşmelere imza atan Volkan'ın istediği rakama yönetimin onay verdiği öğrenildi.