F.Bahçe'de Krasic 5 hafta yok

Spartak Moskova maçında sakatlanan Milos Krasic'in sol arka adalesinde yırtık olduğu tespit edildi. Sırp oyuncu, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.



Fenerbahçe'ye Krasic'ten kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Spartak Moskova maçında sakatlanan Milos Krasic'in sol arka adalesinde yırtık olduğu tespit edildi.

Sırp oyuncu, yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spartak Moskova karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Milos Krasic'in Göztepe Medical Park Hastanesi'nde çekilen MR'ında, sol uyluk bölgesi sol arka adalesinde(m. biceps femoris kasında) tama yakın kısmi yırtık ve 12 cm kanama tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.