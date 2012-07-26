F.Bahçe-W.Krakow maçı iptal

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya temsilcisi Wisla Krakow ile oynadığı mücadele aşırı yağış nedeniyle iptal edildi.

Ritzing Sonnensee Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşma, aşırı yağmur nedeniyle 10.dakikada durdu ve hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Yağış şiddetini azaltmayınca maçın hakemi karşılaşmayı iptal etti.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk maçında MTK Budapeşte ile 2. maçında da Newcastle United ile 1-1 berabere kalmıştı. 3. maçında Dinamo Tiflis ile karşılaşan sarı lacivertli takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.

Bu maçın ardından sarı lacivertli kafile İstanbul'a dönecek ve Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 1 Ağustos'ta oynayacağı Vaslui maçının hazırlıklarına başlayacak.

Fenerbahçe'nin kadrosu

Volkan Demirel, Orhan Şam, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Caner Erkin, Selçuk Şahin, Cristian Baroni, Mehmet Topuz, Recep Niyaz, Miroslav Stoch, Henri Bienvenu

Maçtan notlar

- Karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı...

-Avusturya'da hava sağnak yağmurlu ve 14 derece...

- Şiddetli yağış nedeniyle karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu ve futbolcuları soyunma odalarına gönderdi. Hakem, yağmurun şiddeti azalırsa maçı devam ettireceğini söyledi.

- Mücadelenin büyük ihtimal iptal etmesi bekleniliyor.

- Sahada yağmur dolayısıyla birçok gölet oluştu ve stadın elektrikleri kesildi.

- VE HAKEM MAÇI İPTAL ETTİ.