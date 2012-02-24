F.Bahçe, Top 16 umudunu sürdürüyor

T24 - THY Euroleague Top 16 turunda Fenerbahçe Ülker, Unics Kazan’ı ağırladı. Çeyrek final umutlarını sürdürebilmek için sahadan en az 6 sayı farkla galip ayrılması gereken sarı lacivertliler, Rus ekibini uzatmada 94-87 yenerek tur şansını sürdürdü.

THY Euroleague Top 16 turunda Fenerbahçe Ülker, G Grubu’ndaki 5. maçında Rusya’nın Unics Kazan takımını Fenerbahçe Ülker Arena’da ağırladı.

THY Euroleague’de bir üst tura çıkma şansını sürdürebilmek için sahadan en az 6 sayı farkla galip ayrılması gereken Fenerbahçe Ülker, nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maçta Rus ekibini uzatmada 94-87 yenerek çeyrek final şansını son haftaya taşıdı. Fenerbahçe Ülker, son haftada Milano deplasmanında EA7 Emporio Armani'yi mağlup etmesi ve Panathinaikos’un da Unics Kazan’ı yenmesi durumunda, grupta Panathinaikos’un ardından çeyrek finale çıkan 2. takım olacak.

NTV Spor’dan canlı yayınlanan karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı. Roko Ukic’in hücumda devreye girmesiyle birlikte oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Ülker, ilk 3 dakikayı 8-4 önde geçti. Ancak Savrasenko ve Wilkinson’ın üst üste kaydettiği basketlerle arayı kapatan Unics Kazan, 12-10 öne geçti. İlk çeyrekte son 2 dakikaya girilirken farkı 5 sayıya çıkaran konuk ekip, Preldzic ve Tomas’ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlere engel olamadı ve sarı lacivertliler farkı 1 sayıya indirdi: 21-22. Lynn Greer’la Fenerbahçe Ülker’e cevap vermekte gecikmeyen Unics Kazan, çeyreği 26-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Mike Wilkinson’ın 3 sayılık basketiyle başlayan Unics Kazan, farkı 8 sayıya çıkardı. Oğuz Savaş ve Ukic’in basketleriyle oyundan kopmayan Fenerbahçe Ülker, farkın açılmasına izin vermedi. Sarı lacivertliler, Bogdanovic’in turnike basketiyle çeyreğin son 6 dakikasına girilirken farkı 3 sayıya indirmeyi başardı. Temsilcimiz üst üste hücumlardan boş dönerken, Domercant’le sayılar bulan konuk ekip, Fenerbahçe Ülker’in öne geçmesine izin vermedi ve Unics Kazan soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

İkinci yarıya James Gist’in basketiyle başlayarak skora 44-44 eşitlik getiren Fenerbahçe Ülker, Greer’ı durdurmakta zorlandı. Ancak Kaya Peker’in pota altından ürettiği sayılarla ipleri eline alan sarı lacivertliler, ilk 4.5 dakika içinde 50-48 öne geçti. Greer ve Domercant ile ayakata kalan konuk ekip, Nathan Jawai’nin pota altını domine etmesiyle birlikte yeniden öne geçti farkı 5 sayıya çıkardı: 54-59. Arayı açmaya devam eden Unics Kazan, farkı çift hanelere taşıdı ve son çeyreğe de 13 sayı avantajla başladı: 55-68.

Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. THY Euroleague’de bir üst tura çıkma şansını son haftaya çıkmak için sahadan en az 6 sayı farkla galip ayrılması gereken Fenerbahçe Ülker, Bogdanovic’in 3 sayılık basketiyle farkı tek hanelere indirdi: 62-70. Oyunun kontrolünü eline geçiren sarı lacivertliler, Marko Tomas’ın 3 sayılık basketiyle bitime 4 dakika 14 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 71-73. Kalan bölümde Greer’ın önderliğinde oyunu kontrol eden ve tempoyu yavaşlatan Unics Kazan, son 26 saniyeye 79-77 önde girdi. Rakibini sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Ülker, Ukic'in son saniyede kaydettiği turnike basketle maçı uzatmaya taşımayı başardı.

Seyircinin de desteğiyle uzatma dakikalarına iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, ilk 1.5 dakikayı 83-80 önde geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı lacivertliler, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi. Serbest atış çizgisinden skor üretmeye devam eden Fenerbahçe Ülker, maçı da 94-87'lik skorla kazanarak çeyrek final şansını son maça taşıdı.

Fenerbahçe Ülker'de Bogdanovic 20 sayı, 5 ribaundla takımın skor yükünü çekerken, Roko Ukic, 18 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla, Mirsad Türkcan da 13 ribaund, 6 sayı ve 4 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Unics Kazan'da Lynn Greer'ın 33 sayı, 6 sayı, 6 ribaundu ile Mike Wilkinson'ın 17 sayı ve 5 ribaundu galibiyet için yeterli olmadı.

SALON: Ülker Sports Arena

FENERBAHÇE ÜLKER (94): Roko Ukic 18 (3 ribaund- 3 asist), Mirsad Türkcan 6 (13 ribaund- 4 asist), Engin Atsür 4, Gasper Vidmar 10 (5 ribaund- 1 asist), Kaya Peker 6 (1 ribaund), James Gist 2 (1 ribaund- 1 asist), Oğuz Savaş 6 (2 ribaund- 1 asist), Marko Tomas 9 (1 ribaund), Bojan Bogdanovic 20 (5 ribaund), Emir Preldzic 13 (4 ribaund- 4 asist).

UNICS KAZAN (87): Terrell Lyday 5 (2 ribaund- 3 asist), Petr Samoylenko (3 ribaund- 1 asist), Zakhar Pashutin, Vladimir Veremeenko 6 (3 ribaund), Lynn Greer 33 (6 ribaund- 6 asist), Aleksey Savrasenko 4 (1 ribaund- 2 asist), Kelly McCarty 3 (6 ribaund), Nathan Jawai 6 (4 ribaund- 1 asist), Henry Domercant 13 (1 ribaund- 1 asist), Mike Wilkinson 17 (5 ribaund- 1 asist)

1.PERİYOT: 21-26

2.PERİYOT: 21-18

3.PERİYOT: 13-24

4.PERİYOT: 24-11

UZATMA : 15- 8