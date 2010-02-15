F.Bahçe, Lille'le hazırlanıyor

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Lugano çalışmalara başladı

Turkcell Süper Lig'de dün akşam (15 Şubat 2010) deplasmanda Manisaspor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Futbolcular, teknik direktör Christoph Daum'un tesislerde yaptığı ve yaklaşık 1 saat süren toplantısının ardından başladıkları antrenmanda tempolu koşular yaptı. Daum'un toplantıda futbolcularıyla Manisaspor maçının teknik analizini yaparak, gelecek maçları değerlendirdiği öğrenildi.Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Uğur'un yanı sıra menüsküs ameliyatı yapılan Ali ve kasığında yırtık oluşan Deivid'in yanı sıra Manisaspor maçında hafif sakatlık sorunları oluşan Cristian, Emre ve Gökhan Ünal antrenmana katılmadı.Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'de Diyarbakırspor ile yaptığı maçta sakatlanan ve tedavisinin ardından beklenenden erken iyileşen Lugano çalışmalara başladı.Yaptığı açıklamada Lille karşısında forma giymek istediğini belirten Uruguaylı savunma oyuncusu, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı çalışmalar yaptı. Lugano'nun çalışmasındaki performansı izlendiğinde, durumunun iyi olduğu görüldü.Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek Fenerbahçe, 17 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde Fransa'ya gidecek.