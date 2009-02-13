F.Bahçe için Valdez iddiası!



Gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe’nin Almanya’nın Borussia Dortmund takımında top koşturan Paraguaylı Nelson Valdez ile ilgilendiği ileri sürüldü.



25 yaşındaki golcü oyuncu 2001 - 2006 yılları arasında Werder Bremen forması giydi ve 80 maçta 21 gol attı. 2006’dan itibaren Dortmund’ta top koşturan Valdez, 23 kez de Milli Takım formasını giydi.



Milliyet gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertli yönetime bu oyuncuyu menajer Figer’in önerdiği öğrenildi. Yöneticilerin bu oyuncu hakkında geniş bir araştırmaya başladığı kaydedildi.