F.Bahçe formasında Avea-TT yer değiştiriyor

Fenerbahçe forma ana sponsorluğunda 8 yıl aradan sonra değişikliğe gidiyor. Türk Telekom ve Avea, Fenerbahçe formasında yer değiştiriyor. Formanın kolundaki Türk Telekom, artık göğüste yer alacak. Avea ise kol reklamlarında olacak.



Futbol endüstrisinde hızla büyüyen forma sponsorluğunda Fenerbahçe bu yıl marka değişikliğine gidiyor.

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe’nin forma göğüs reklamında yer alan Avea, yerini Türk Telekom’a bırakırken, Avea artık kol reklamlarında yer alacak. Türk Telekom bu anlaşmayla Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin ana sponsoru olacak. Sarı lacivertlilerin 2012-2013 sezonunda forma sponsorlarından elde edeceği gelir 15 milyon doları geçecek.

Gelecek sezon ana sponsor olan Türk Telekom, 14 şirket arasında Fenerbahçe’nin en çok görünen markası olacak. Saha içi ve saha dışı gibi alanlarda da Türk Telekom logoları bulunacak. Fenerbahçe’nin sponsor gelirleri içinde en fazla parayı Türk Telekom ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin formasında Türk Telekom ve Avea dışında Ülker de bulunuyor. Forma sırt reklamlarında yer alan Ülker, en önemli sponsorların başında geliyor. Fenerbahçe’ye destek veren şirketler arasında otomotiv, teknoloji, gıda, bankacılık ve tekstil sektörleri öne çıkıyor.



Kiğılı: Bir yıl sonra yine görüşeceğiz



Bu sezon Avea ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmayla iki markanın formadaki yerlerinin değiştiğini söyleyen Fenerbahçe Başkanvekili Abdullah Kiğılı, şöyle konuştu: “2012-2013 sezonunda formanın göğüs reklamında Türk Telekom bulunacak. Yıl sonunda ise bu şirketle tekrar masaya oturulacak. Eğer anlaşma sağlanırsa yola devam edilecek. Anlaşma olmazsa yeni şirketlerle görüşmeler başlayacak. Forma sponsorluğu artık Türkiye’de de Avrupa’daki gibi önemli bir gelir kalemi haline geldi. Kulüpler bu alandaki gelirlerini arttırmaya çalışıyor. Biz de yıl sonunda yeni anlaşmamızı hazırlayacağız. Fenerbahçe’nin forma reklamlarından geliri 15 milyon doları buldu.”