F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 12.45’te yapılacak kura çekimine Türk takımlarından, “Devler Ligi”ne katılma hesapları içindeki Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi kulvarında yer alan takımlardan Beşiktaş ve Trabzonspor katılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21, ikinci maçlar 27-28 Ağustos’ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde ise ilk maçlar 22, ikinci maçlar da 29 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya’nın Salzburg takımını safdışı bırakan Fenerbahçe’yi play-off turunda daha zorlu rakipler bekliyor. Kuraya seri başı olarak giremeyecek sarı-lacivertli ekip, Arsenal (İngiltere), Olympique Lyon (Fransa), Milan (İtalya), Schalke 04 (Almanya) ve Zenit (Rusya) takımlarından birisiyle eşleşecek.

F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri

Arsenal (İngiltere)

Olympique Lyon (Fransa)

Milan (İtalya)

Schalke 04 (Almanya)

Zenit (Rusya)



Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri



Rapid Wien (Avusturya),

Nordsjaelland (Danimarka),

Kukesi (Arnavutluk),

Estoril (Portekiz),

Nice (Fransa),

Sheriff (Moldova),

Chornomorets (Ukrayna),

Petrolul (Romanya),

Kuban (Rusya),

Dila Gori (Gürcistan),

Atromitos (Yunanistan),

Elfsborg (İsveç),

Maccabi Tel-Aviv (İsrail),

Molde (Norveç),

Grasshoppers (İsviçre),

Thun (İsviçre),

Zulte Waregem (Belçika),

Jablonec (Çek),

A. Limassol (G.Kıbrıs),

Tromso (Norveç) ,

Aktobe (Kazakistan),

S. Gallen (İsviçre),

Agdam (Azerbaycan),

D. Tiflis (Gürcistan),

Esbjerg (Danimarka),

Pasching (Avusturya),

FK Minsk (Belarus),

Astra (Romanya),

Hafnarfjordur (İzlanda),

Korçe (Arnavutluk),

Kalju (Estonya)