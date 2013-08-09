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Spor

F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi’nde play-off kuraları bugün İsviçre’de çekilecek. Özellikle Fenerbahçe’yi birbirinden zorlu rakipler bekleyecek

09 Ağustos 2013 12:44

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 12.45’te yapılacak kura çekimine Türk takımlarından, “Devler Ligi”ne katılma hesapları içindeki Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi kulvarında yer alan takımlardan Beşiktaş ve Trabzonspor katılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21, ikinci maçlar  27-28 Ağustos’ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde ise ilk maçlar 22, ikinci maçlar da 29 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya’nın Salzburg takımını safdışı bırakan Fenerbahçe’yi play-off turunda daha zorlu rakipler bekliyor.  Kuraya seri başı olarak giremeyecek sarı-lacivertli ekip, Arsenal (İngiltere), Olympique Lyon (Fransa), Milan (İtalya), Schalke 04 (Almanya) ve Zenit (Rusya) takımlarından birisiyle eşleşecek.

 

F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri

 

Arsenal (İngiltere)
Olympique Lyon (Fransa)
Milan (İtalya)
Schalke 04 (Almanya)
Zenit (Rusya)


Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri


Rapid Wien (Avusturya),
Nordsjaelland (Danimarka),
Kukesi (Arnavutluk),
Estoril (Portekiz),
Nice (Fransa),
Sheriff (Moldova),
Chornomorets (Ukrayna),
Petrolul (Romanya),
Kuban (Rusya),
Dila Gori (Gürcistan),
Atromitos (Yunanistan),
Elfsborg (İsveç),
Maccabi Tel-Aviv (İsrail),
Molde (Norveç),
Grasshoppers (İsviçre),
Thun (İsviçre),
Zulte Waregem (Belçika),
Jablonec (Çek),
A. Limassol (G.Kıbrıs),
Tromso (Norveç) ,
Aktobe (Kazakistan),
S. Gallen (İsviçre),
Agdam (Azerbaycan),
D. Tiflis (Gürcistan),
Esbjerg (Danimarka),
Pasching (Avusturya),
FK Minsk (Belarus),
Astra (Romanya),
Hafnarfjordur (İzlanda),
Korçe (Arnavutluk),
Kalju (Estonya)

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