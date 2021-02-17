FB yöneticisi "üstteki blokta bir nebze insan var" demişti: Fenerbahçe-Galatasaray maçının fotoğrafları T24'te

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, oynanan derbi maçın ardından çıkan “seyirci” tartışmaları ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in açıklamalarına ilişkin FBTV’deki Gündem Özel programında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın "derbiye seyirci alındı" iddialarına yanıt veren Sipahioğlu, "Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerin açıklamalarına yanıt veren Sipahioğlu, stada 3 bin taraftar alındığı, Ali Koç'un locaya gelerek Galatasaraylı yöneticilere "ayar verdiği" iddialarının yalan olduğunu söyleyerek, "Görüntüler ortada. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ya da kabul edeceksiniz 'biz yalan söylüyoruz' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe derbisinde stada "izinsiz" şekilde çok sayıda taraftarın alındığını dile getiren Cengiz, “TFF’den bir yetkili, rakip kulübe ‘Sağlık çalışanı 150 kişi alabilirsiniz’ demiş. Kontrol edemediler, 150 kişi, 2 bin 500 kişi oldu. Bize aktarılan 3 bin kişi. Mertçe çıkıp ‘Biz aldık’ desinler ve canımı yesinler. Biz aptal değiliz. Delikanlı gibi söyleyin” ifadelerini kullanmıştı. Stada girerken taraftarların "şifre 1907" diyerek stada alındıklarını belirten Başkan Cengiz, "Burada rakibimizi çok eleştirmek istemiyorum ama gerçekleri bilelim. 'Şifre 1907' deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı" diye konuşmuştu.

"HES koduyla alındı"

Bu iddialara yanıt veren Sipahioğlu, "Herhalde yönetimleri ve başkanları fazla film izliyorlar. Şifre 1907 nereden akıllarına geliyor? Başkanlarının bizzat böyle bilgilendirilmesi de ciddi bir hata. Teorik olarak 1907 ile protokol tribünü yan yana. O gün iki tür misafirlerimiz vardı. Bir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün misafirleri diğeri de 200 kişilik davetlilerdi. Gelenler protokol dediklerinde protokole, tribüne gelenler ise tribüne yönlendirildi. Tribüne gelenler yoğun güvenlikle ve HES koduyla oraya alındı" dedi.

Stada 3000 kişinin alındığı şekildeki açıklamaları da değerlendiren Sipahioğlu, "Alt tribün ve protokol bomboş. Üstteki blokta bir nebze insan var. Yaklaşık 250-300 kişi var. Üst tribünde Fenerium Tribü'nün üstü de bomboş. Kenarlar bomboş. Diğer localar da doluydu derseniz, maraton tribününde de bizim iki tane loca çeşidimiz var. Üst locanın önünde pankart var. Alt localarda da beyaz brandalar var. Localar açık da değil. Kapalı localar var. Tribünün üst ve alt taraflarında bir reklam var. Locaların olduğu yerlerde insan yok. Maraton tribününde tek bir insan gözükmüyor. Diğer tarafta da 250 kadar insan alınmış. Nerede bu 3 bin kişi. Yalanlarınızda bütün Türkiye'yi 1 hafta kirlettiniz. Görüntüler ortada. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ya da kabul edeceksiniz "biz yalan söylüyoruz" diyeceksiniz. Görüntüler sabit" diye konuştu.

Galatasaray ne dedi?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın "Sahaya 3 bin kişi getirildi. Sağlık çalışanı adı altında militan" sözlerinin ekrana getirilmesi üzerine konuşan Sipahioğlu, "Sözlerine çok dikkat etsin. Militanın ne demek olduğuna ve Fenerbahçe taraftarına böyle kelimeler kullanmaya kimsenin hakkı yok. Buradan kendisini uyarıyoruz. Bu söylemler olayı farklı bir yere götürür ve onun altından kalkamazsınız. Bu iş tehlikeli yerlere gidiyor. Galatasaray başkan yardımcısının bu söylemleri çok tehlikeli. Ben burada taraftar kimliğimle olsam farklı şeyler söylerdim. Bu kelimeleri söyleyemeyiz. Yusuf Günay'ı buradan Fenerbahçe olarak ciddi bir şekilde uyarıyoruz" dedi.