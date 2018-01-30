FB TV Teknik Müdürü Mesut Koygun toprağa verildi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan ve 50 gün yoğun bakım ünitesinde gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitiren Fenerbahçe TV Teknik Müdürü Mesut Koygun (37, memleketi Karamürsel\'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Darıca\'da geçen 10 Aralık\'ta motosiklet ile kaza yaparak ağır yaralanan Fenerbahçe TV Teknik Müdürü Mesut Koygun, Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken, dün yaşamını yitirdi. Koygun\'un cenazesi memleketi Karamürsel\'e getirilirken, tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Karamürsel Çarşı Camii\'nde kılınan cenaze namazına Fenerbahçe Kulubü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe TV Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, Fenerbahçe TV çalışanları, Mesut Koygun\'un eşi Nurcan Koygun, ailesi ve yakınları katıldı. Mesut Koygun\'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FENERBAHÇE\'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mesut Koygun\'un ölümüyle ilgili olarak resmi internet sayfasından şu açıklamada bulundu:

\"Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun\'un geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mesut Koygun\'a Allah\'tan rahmet, başta Koygun Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.\"



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