FB TV'de "Alanyaspor 1 puana razı" yorumundan 10 saniye sonra Alanyaspor öne geçti!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu'ndaki karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'a son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. FB TV'de karşılaşmayı anlatan Serhan Hayat ve Kıvanç Özkök, karşılaşmanın son anlarında ilginç anlara neden oldu.

Karşılaşmanın son anlarına 1-1 berabere girilirken, Kıvanç Özkök'ün, "Her korner, her duran top 30 saniye, Alanyaspor'un 1 puana razı olduğu görülüyor" dedikten çok kısa süre sonra, konuk ekip galibiyeti getiren golü attı.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sonuçla 19 puanda kaldı.