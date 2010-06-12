FB, KPSS deneme sınavında soru oldu

T24 - Turkcell Süper Lig’de geçen sezon şampiyonluğu son maçta kaçıran Fenerbahçe taraftarlarının psikolojisi, bazı dersanelerce uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) deneme sınavında soru oldu.



Bir yayın evinin, 10-11 Temmuzda lisans düzeyinde yapılacak KPSS’ye girecek adaylar için hazırladığı ve bazı dersanelerce kullanılan deneme sınav kitapçığında ilginç bir soruya da yer verildi.



Kitapçıkta, Fenerbahçe’nin son maçta Trabzonspor’la berabere kalması sonucu, Beşiktaş’ı yenen Bursaspor’un lig tarihinde dört büyükler dışında ilk kez şampiyonluğa ulaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının psikolojisine ilişkin şu soru yer aldı: "Uzun ve yorucu bir ligin son maçında şampiyon olabilmesi için yenmesi gereken rakibi Trabzonspor’la berabere kalan, maç sonunda yanlış bir anons nedeniyle kısa bir süre şampiyonluk sevinci yaşayan, ancak şampiyonluğu Beşiktaş’ı yenen Bursaspor’a kaptıran Fenerbahçe taraftarları bu duruma oldukça üzülmüştür. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının en az Bursaspor taraftarları kadar sevindiğini gören bazı Fenerbahçelilerin, ’Şimdiye kadar 17 kez şampiyon olduk. İlerleyen yıllarda da bu şampiyonluklar devam edecektir. Dört büyükler dışında bir takımın şampiyon olması lige hareket getirir. Aslında şampiyon olamamamız Türkiye’de futbolu olumlu etkiledi’ dediği gözlenmiştir.



Fenerbahçeli taraftarların bu görüşü psikoanalitik yaklaşıma göre hangi savunma mekanizması ile açıklanabilir?" Sorunun altında ise "Hayal Kurma", "Yansıtma", "Bastırma", "Yer-yön Değiştirme" ve "Bahane Bulma" şıkları yer aldı.



Deneme sınavının cevap anahtarında ise sorunun yanıtının "Bahane Bulma" olduğu belirtildi.





