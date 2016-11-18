FB-GS derbisi, Souness ve 'bayrak dikme olayı'

Graeme Souness, Galatasaray’a Türkiye kupasını kazandırdığı 1996 yılındaki maçtan sonra zaferini Fenerbahçe stadına bayrak dikerek kutladı. Souness o anı, BBC Witness’tan Çağıl Kasapoğlu’na anlattı.

Tarih, 24 Nisan 1996. Saat gece 9. Türkiye kupası finalinin son düdüğü duyuluyor. Binlerce Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmeye başlarken, bir anda tribünlerden gürültü yükseliyor, kimileri çitleri aşıp yeşil sahaya çıkmaya çalışıyor … O sıralarda da Fenerbahçe Stadı'nın tam ortasında büyük alımlı bir Galatasaray bayrağı dalgalanıyor…

Galatasaray'ın zaferiyle sonuçlanan Türkiye kupası maçındaki bu kaosu tetikleyen Graeme Souness. Liverpool'un yıldızı, Galatasaray'ın İskoç teknik direktörü. Stadın ortasın diktiği bayrakla 'Ulubatlı' lakabı kazanan Souness, Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu, birçok Fenerbahçelinin ise tepkisini çekti.

BBC Dünya Servisi, Witness programı için Graeme Souness'le o bayrağı neden diktiğini ve o gece neler yaşandığını evinde konuştuk…