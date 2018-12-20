Fazlı Kılıç, ‘halka en yakın başkan' ödülü aldı

İSTANBUL, (DHA) - Spikerler Platformu tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen Altın Başarı Ödülleri’nde, KağıthaneBelediye Başkanı Fazlı Kılıç, halka en yakın başkan ödülünü aldı.

Kırmızı Türk Spikerler Platformu tarafından Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen Altın Başarı Ödülleri gecesine medya, siyaset ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

Seçici Kurul değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda alanında en iyilerin ödül aldığı gecede birçok farklı kategoride ödüller verildi. Gecenin organizasyonunu Kırmızı Türk Haber Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Kaya üstlenirken sunuculuğunu Belma Belen ve Özkan İnanç yaptı.

Geceye Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Faruk Günday, Oyuncu Şebnem Özinal ve daha pek çok isim katıldı.

“HER SABAH SAAT 08.00’DA VATANDAŞLARIMIZLA RANDEVUSUZ GÖRÜŞÜYORUZ”

Spikerler Platformu tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen Altın Başarı Ödülleri’nde, KağıthaneBelediye Başkanı Fazlı Kılıç halka en yakın başkan ödülünü aldı. Kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Kılıç, ‘’Makam odamızın kapısını kaldırdık. Her sabah saat 08.00’da vatandaşlarımızla randevusuz görüşüyoruz. Odamıza kameralar koyarak dünyanın her yerinden canlı takip edilebilir hale getirdik. Cep telefonumuzu internet sitemizden paylaşarak arayan herkesle birebir görüşüyorum. Halk meclisleri ve esnaf ziyaretleri, istişare toplantıları, Kadın Kent Gönüllüleri programları, Kent Konseyi meclislerimizle katılımcı yönetim anlayışını ortaya koyduk. Yatırım planlarımızı vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın oylarıyla belirlenen bu büyük ödüle bizleri layık gören tüm halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Fazlı Kılıç ayrıca Habertürk ve ANDY-AR’ın ülke genelinde yaptığı kamuoyu anket araştırması sonucunda ‘‘Türkiye’de Halka En Yakın Belediye Başkanı’’ unvanını da almıştı.