Fazla zam yapan özel okula para cezası

MEB, özel okulların gelecek yıl eğitim dönemi için mayıs sonuna kadar açıklayacağı fiyat tarifelerini mercek altına aldı. Belirlenen fiyatların dışında zam yapanlara kurum başına yaklaşık 9 bin lira para cezası uygulanacak.

Hürriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda okuyan öğrencilere teşvik verilmesinin ardından artan taleple kurumları sıkı takibe aldı. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen enflasyon oranına ek olarak en fazla yüzde 5 artış izni veriliyor. Özel okulların yapabileceği zam oranı, öğrencinin kayıt yaptırdığı aydan itibaren geçmiş 12 ayın enflasyon ortalaması alınarak hesaplanıyor. Buna göre, öğrenci nisanda kayıt yaptırırsa mart enflasyonu dikkate alınacak. 3 Nisan’da açıklanan mart enflasyonuna göre yapabilecekleri zam oranı en fazla yüzde 18.7 olabilecek.

Süre mayıs sonunda doluyor

Özel okullar, yeni öğretim dönemi için fiyat tarifelerini belirlemeye başladı. Ücret kurumlar tarafından her yıl tespit edilerek ocaktan itibaren mayısın sonuna kadar ilan ediliyor. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücreti, peşin ya da süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek diğer indirimler de açıklanacak. Öğrenci ve kursiyerlere; takviye kursu, yemek, servis, pansiyon, etüt ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar, bunlar için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde ayrıca tespit ve ilan edecek.

Kurum başına 9 bin lira

Okullar belirledikleri ücretleri MEB’in Bilişim Sistemleri (MEBBİS) modülüne girmek zorunda. Özel okullar, bakanlığın onayladığı ücretten daha fazlasını talep edemeyecek. Fazla ücret talep eden okullara, kurum başına brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası kesilecek. 2017 brüt asgari ücretin 1.777 olduğu düşünülürse, okula yaklaşık 9 bin lira para cezası uygulanabilecek. Tekrarı durumunda ise ceza 5 kat artırılacak. MEBBİS modülüne girdiğinden fazla ücret alanların yanı sıra tahsilatı banka üzerinden yapmayan özel okullar da takibe alınacak. Öğrenciye teşvik çıkması durumunda, bunu anlaşılan ücretten düşmeyenlere de ceza verilecek.

Eski öğrenci sözleşmeye göre

Özel okulların ücretleri 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda yeni kayıt olduğu için her yıl yeniden düzenleniyor. Ancak okulun kendi öğrencisiyse 2, 3 ve 4; 6, 7 ve 8 ya da 10, 11 ve 12’nci sınıf ücretleri belirlenirken öğrenci kayıt sözleşmesindeki esas alınıyor. Yeni dönemde bu ücrete ÜFE ve TÜFE ortalamasına göre en fazla yüzde 5 oranında artış yapılabiliyor. Örneğin fiyatı 20 bin olan bir okul ilk yıl öğrenciyi 12 bin liraya ikna ediyor. MEB, bunu ikinci yıl 20 bine çıkarabilmesini engelliyor, “Zammı 12 bin lira üzerinden yapmak zorundasın” diyor.