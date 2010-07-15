-FAZLA YOLCUYA KESİLEN CEZA İNDİRİLİYOR ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcu başına 60 TL ceza kesilmesini düzenleyen maddesinde değişiklik yapılması için çalışmalara başladı. Ulaştırma Bakanlığı, TBMM'de kısa süre önce kabul edilen ve bir kaç gün önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun fazla yolcu başına 60 TL ceza kesilmesini düzenleyen maddesinde değişiklik yapılması için harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, özellikle şehiriçinde toplu taşımacılık yapan esnafın çok yüksek bularak, şikayet ettiği fazla yolcu başına 60 TL'lik ceza kesilmesine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılması ve ''şehirlerarası-şehiriçi toplu taşımacılık'' şeklinde ayrıma gidilmesi alternatifleri üzerinde durulduğunu bildirdi. Ancak Kanun Cumhurbaşkanlığına gönderildikten sonra bazı değişiklikler yapılması için çalışmalara başlanabildiğini anlatan yetkililer, yeniden düzenleme yapılması için iletilen önerilerde, ceza miktarının ve ''şehir içi'' ve ''şehirlerarası'' ayrımı yapılmamasının ''küçük esnafa haksızlık'' olarak değerlendirildiğine dikkati çekti. -''BU KONU HALLOLDU BİLİNSİN''- Ulaştırma Bakanlığının düzenleme çalışmalarına başlamasında, sektördeki sivil toplum örgütlerinden TESK ve TŞOF yöneticilerinin, esnafın sorunlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri görüşme de etkili oldu. Başbakan Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, görüşmede, şoförlerin bu konudaki rahatsızlıklarını ilettiklerini ve Erdoğan'ın da konunun çözümü için talimat verdiğini anlattı. Bendevi Palandöken, ''Başbakan Erdoğan, şoför esnafın durumunu bildiğini, konunun düzeltilebileceğini ifade etti. Bu konu halloldu bilinsin. Sayın Başbakan bu konuya el attı, talimat verdi. Şoför esnafımız bundan böyle rahat olsun'' diye konuştu. Bu arada, AK Parti Ankara Milletvekili Faruk Koca, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki her fazla yolcuya kesilecek 60 TL para cezasının 15 TL'ye düşürülmesi için dün TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunmuştu.