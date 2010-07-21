Fazla yolcu cezası toplam 50 lira!

T24 - Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen "minibüslerde taşınan ayakta yocu başına 60 liralık ceza" uygulamasın üzerinden bir ay geçmeden, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, minibüs ve dolmuşlarda fazla yolcu taşıma cezasının araca kesilmesi ve 50 lira olmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, minibüs ve dolmuşlarda fazla yolcu taşıma cezasının 50 TL olmasını öngören kanun teklifini kabul etti.



AKP Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın başkanlığında toplanan komisyonda, AKP Ankara Milletvekili Faruk Koca ve arkadaşlarının, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.





'Cezayı düşürmenin sebebi referandumdaki evet sayısını arttırmak'





MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, otobüsler ayakta onlarca yolcu alırken, dolmuş ve minibüslerin 1-2 fazla yolcu aldı diye para cezasına çarptırılmasını haksız bir uygulama olarak değerlendirdi. CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, 25 Haziran'da çıkarılan bir yasada fazla yolcu taşımanın cezasının 60 TL'ye çıkarıldığını ifade ederek, ''Şimdi bir ay bile dolmadan bu cezayı düşürüyorsunuz. Bir ayda ne değişti de bu değişikliğe gidiyorsunuz? Sebebi belli, referandum. Referandumdaki 'evet'lerin sayısını artırmak için Hükümet, sinekten yağ çıkarırcasına, elinden geleni yapıyor'' diye konuştu.



TESK Genel Başkanı Pendevi Palandöken de dolmuş ve minibüs esnafının 60 TL'lik ceza nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, cezanın adil bir seviyeye çekilmesini istedi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakuş, genel müdürlüğün görevinin, trafikte vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.



''Cezalarda caydırıcılık olmalı, yoksa bir yaptırımı olmaz'' diyen Karakuş, 20 bin 500 dolmuşun bulunduğu İstanbul'da, 13-19 temmuz günleri arasında 526 araca fazla yolcu taşımadan dolayı ceza kesildiğini söyledi. Konuşmaların ardından AKP'li milletvekilleri, minibüs ve dolmuşlarda fazla yolcu taşıma cezasının 50 TL olmasını öngören önerge verdi. Teklif, değişiklik önergesi doğrultusunda kabul edildi.





Trafik kilitlendi, bir şoför kendisini yakmak istedi





Geçtiğimiz günlerde onaylanan yasanın ardından ayakta yolcu başına şoförlere 60 liradan başlayan cezalar kesilmiş, bu yasayı protesto etmek için bir grup minibüs, sabah saatlerinde E-5 trafiğini kapatmış ve bir minibüs şoförü kendisini yakmaya çalışmıştı.



Olaya müdahele eden itfaiye, şoförün kendisini yakmasını engellerken, polisin uyarsıı üzerine yol tekrardan trafiğe açılmıştı.





