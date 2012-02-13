Fazla yemek, hafıza kaybı riskini arttırıyor mu?

ABD'nin Arizona eyaletindeki Mayo Clinic araştırmacıları, 70 ila 89 yaşlarındaki 1250 kişiyi yeme ve içme alışkanlıklarına göre çeşitli testlerden geçirdi.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; araştırmacılar, katılımcıları günlük kalori alımı 600-1500, 1500-2100 ve 2100-6000 arasında değişen üç gruba ayırdı.

Günlük 2100-6000 kalori alan grupta ileri yaşlarda bunamaya neden olan hafif bilişsel bozukluk görülen kişilerin sayısının ilk iki gruptakilere oranla iki katı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmayı yöneten Yonas Geda, düşük kalorili beslenmenin hafıza kaybını azalttığını ve hatta Alzheimer başlangıcını engellediğini açıkladı.

Geda, düşük kalorili ve sağlıklı beslenmenin nörolojik hastalıkların önlenmesinde de önemli bir etken olduğunu belirtti.

Araştırma sonuçları, 21-28 Nisan'da New Orleans'ta yapılacak 64. Amerikan Nöroloji Akademisi Yıllık Toplantısı'nda sunulacak.