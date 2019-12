Fazla yağları yakmak için bol bol portakal yiyin!

Sağlık kaynağı C vitamini, aynı zamanda yağları yakma görevi de yapıyor. Egzersiz öncesi yeterli C vitamini alanlar almayandan daha çok yakıyor… Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesinde yayımlanan yazısında (25.01.09), C vitaminin yağ yakma üzerindeki etkisini anlatıyor. Öz’ün yazısı şöyle:



Yağ yakan ilaçlarla ilgili sorun; cüzdan yakan maddeler olmaları! Bu ekonomik sarsıntıyı atlatmak istiyorsanız, kendinizi geç saatte yayınlanan tele-pazarlama programlarından kurtarın ve gerçek üretime geçin! Araştırmalar, vücudunuzun yağ yakması için yeterli miktarda C vitaminine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Ve bir araştırma; vücudunda yeteri kadar C vitamini olmayan insanların, koşu bandındaki bir saatlik egzersizde, yeteri kadar C vitamini alanlardan yüzde 25 daha az yağ yaktığını ortaya koyuyor.



İdrarla atılıyor



* Bir doz C vitamini, yağ yakma değerlerini normal seviyeye çekiyor. Peki neden böyle oluyor? Çünkü C vitamini, yağları yakıta çeviren 'carnitin' üretimi için hayati bir önem taşıyor.



* Yağ yakma kapasitenizi olimpiyat seviyesine yakın tutmak için günde 1200 miligram C vitamini almanızı tavsiye ediyoruz. (Burada kişisel üst sınırınızdan bahsediyoruz. 8 altın madalyalı yüzücü Michael Phelps gibi günde 12 bin kalori alıp zayıf kalmaktan değil!)



Çilekte çok var



* Bu vitamini yeterince almak hastalıklardan korunmanızı sağlamanın yanı sıra yaşlanmanızı da önler. C vitaminini büyük oranda portakal, mandalina gibi yiyeceklerden alabilir, geri kalanını da günde iki kez besin takviyesi haplarla tamamlarsınız.



* C vitamini idrarla atılır. Bu nedenle günlük ihtiyacınızın yarısını sabah, yarısını da gece almalısınız.



* Güne birkaç çilek yiyerek (bir kasesi 100 miligram C vitamini içerir) başlamayı deneyin. Öğlenleri de bir portakal (70 miligram C vitamini içerir) yiyin."