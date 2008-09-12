Fazla uyku kadınlarda felç riskini tetikliyor

Günde 7 saat uyku yeterli

Yaşlı kadınlarda uykusuzluk düşmelere sebep oluyor

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların uyuma biçimleri felç riskini artırıyor. Günaydın’da yer alan habere göre, araştırma gecede 9 saatten fazla uyuyan kadınların felç riskinin yüzde 70’e kadar arttığını gösterdi.Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Dr. Chiuan Chen, 7.5 yıl süren araştırmada inceledikleri kadınlardan 116’sının koroner kalp rahatsızlığı yaşadığını ve bu durumun beyne giden oksijeni keserek felce yol açtığını dile getirdi.