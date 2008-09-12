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Sağlık

Fazla uyku kadınlarda felç riskini tetikliyor

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların uyuma biçimleri felç riskini artırıyor.

12 Eylül 2008 03:00

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların uyuma biçimleri felç riskini artırıyor. Günaydın’da yer alan habere göre, araştırma gecede 9 saatten fazla uyuyan kadınların felç riskinin yüzde 70’e kadar arttığını gösterdi.

Günde 7 saat uyku yeterli

Yaşlı kadınlarda uykusuzluk düşmelere sebep oluyor

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Dr. Chiuan Chen, 7.5 yıl süren araştırmada inceledikleri kadınlardan 116’sının koroner kalp rahatsızlığı yaşadığını ve bu durumun beyne giden oksijeni keserek felce yol açtığını dile getirdi.

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