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Sağlık

Fazla uyku erken ölüm riskini artırıyor

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, fazla uyumanın en az içki ve sigara kadar zararlı olduğu belirlendi

13 Aralık 2015 11:44

Avustralya’da yapılan bir araştırma, fazla uykunun erken ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Sydney Üniversitesi’nde 230 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, günde 9 saatten fazla uyuyanların erken ölüm riski diğerlerine göre 4 kat daha fazla.

Özellikle gün içinde işte ya da evde çok oturmaktan dolayı hareketsiz kalan kişilerde, fazla uyumanın en az içki ve sigara kadar zararlı olduğu belirlendi. Uzmanlar, fazla uyku ve hareketsizliğe spor yapmama da eklenince bu durumun “ölümcül üçlü” olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. 

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