Fazla TV izleyenler fazla kilolu oluyor!

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, devamlı sağlıklı ve iyi olma durumunun bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini söyledi.



EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan 7. Sağlık Halk Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, teknolojik gelişmelerin insanları hareketsizliğe ittiğini, bunun da hastalıklara zemin hazırladığını vurgulayarak, "Televizyon, adeta bir aptal makinesi olarak bizi esir almış durumda. Araştırmalar, günde iki saatten fazla televizyon seyredenlerin yüzde 52'sinin aşırı kilolu, yüzde 28'ininse obez olduğunu gösteriyor. Halbuki kas yorgunluğu, sanıldığının aksine kısa bir dinlenmeyle geçmekte. Hareketsiz yaşam tarzının yanında yatarken yemek yeme alışkanlığı, hamur işleri ve nefis Türk yemekleri, damak zevkimizi tatmin ederken şişmanlık ve buna bağlı birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor." ifadesini kullandı.



Yılmaz, kongreyle amaçlarının sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak bilincini yerleştirmek, devamlı kılmak, deneyimleri paylaşarak doğru bilinen yanlışları düzeltmek, yaşam kalitesini ve verimliliğini arttırmak olduğunu dile getirdi.



Candeğer Yılmaz, "Üç gün devam edecek kongre süresince, konusunda deneyimli 40 kişi bizimle bilgilerini paylaşacak. Oturumlarda osteoporoz, obezite ve diyabet gibi hastalıkların yanında güncel konulara da değinilecek." şeklinde konuştu.



Dernek olarak yapılan bir araştırmanın sonuçlarını da aktaran Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi: "İzmir'in merkez ilçelerinde yaşayan bin 284 hasta üzerinde bir çalışma yaptık. Araştırmaya katılanların yüzde 73,2'si kadın, yüzde 26,8'ini erkekler oluşturdu. Sonuçta bu kişilerin yüzde 72'sinin hiç egzersiz yapmadığını, her 10 kişiden üçünde tansiyon yüksekliği, ikisinde diyabet olduğunu saptadık."



Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, "Ev gezmesine giderken ya da özel günlerde dostlarımıza pasta, börek götürmek yerine sağlıkla ilgili kitaplar hediye edin." çağrısında bulundu.



Kongrenin Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığını açıklayan Ege Diyabetle Yaşamı Kolaylaştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tüzün ise "Diyabet, şeker, obezite gibi hastalıklar, günümüzde önlenebilir ve tedavi edilebilir durumda. Buna rağmen son yıllarda diyabet çığ gibi artıyor. Obezite ve osteoporoz da devamlı artış gösteriyor." dedi.

Ortalama ömrün uzamasında en büyük faktörün teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmeler olduğunu belirten Prof. Dr. Tüzün, bu konuda halkın eğitilmesi yanında ekonomik ve sosyal statünün yükseltilerek kültürel durumun iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.



Sağlıklı yaşam biçiminin kazandırılmasında yaşam kalitesinin arttırılmasının önemine değinen Vali Cahit Kıraç da Türkiye'de yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların giderek arttığını vurguladı. Kıraç, şunları söyledi: "Kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, şişmanlık gibi rahatsızlıklar beslenmeyle yakından ilişkili. Ayaküstü beslenme alışkanlığı, hazır yiyecekler ve hareketsizlik, obeziteye davetiye çıkarıyor. Bu sebeple özellikle çocukluk çağından itibaren beslenme eğitimi verilmesi büyük önem taşıyor."



Teknolojik gelişmelerin beraberinde birtakım hastalıkları da getirdiğini hatırlatan Kıraç, toplumun beslenme alışkanlıkları konusunda bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu, kongrenin bu açıdan büyük önem taşıdığını kaydetti.



Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ile Ege Obez Hasta, Osteoporozlu Hasta ve Diyabetle Yaşamı Kolaylaştırma Derneği işbirliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile İzmir Tabip Odası'nın katkısıyla düzenlenen kongrenin açılışına İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan, eski rektörlerden Prof. Dr. Refet Saygılı, rektör yardımcıları da katıldı.

