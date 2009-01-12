Fazla şeker, bağışıklık sistemini bozuyor

Fazla miktarda şeker tüketmek, akyuvarların yabancı maddeleri yok etme yeteneğini önemli ölçüde azaltıyor. Çalışmalar, aşırı kilolu çocukların enfeksiyon hastalıklarına daha sık yakalandıklarını gösteriyor.



Yaklaşık 100 gramlık rafine şeker tüketiminin olumsuz etkilerinin ilk yarım saat içinde başladığını söyleyen Prof. Dr. Necati Yılmaz, olumsuz etkinin 5 saat boyunca devam ettiğini, genelde şeker yemekten 2 saat sonra akyuvarların, virüs ve bakteri gibi yabancı maddeleri hücre içine alıp parçalama yeteneğini yüzde 50 oranında azalttığını belirtti.



Akyuvarların enfeksiyonlara karşı kullanılan savunma mekanizmasının temeli olduğundan doğal olarak bağışıklık sisteminin baskılandığını ve hastalıklara yakalanma oranının arttığına dikkati çeken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Klinik Şefi Prof. Dr. Necat Yılmaz, “Başka bir deyişle ne kadar çok şeker tüketirseniz, bağışıklık sistemi de o denli olumsuz etkilenir” dedi.



Bilimsel araştırmaların yüksek şeker tüketiminin hücreleri C vitaminini kullanamaz hale getirdiğini ortaya çıkardığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, özellikle bir enfeksiyon sırasında bağışıklık sistemine yardımcı olmak için şekerden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kısa dönemli oruç tutmak, kan şekeri düzeylerini düşürerek, özellikle akut enfeksiyöz bir hastalıkta ilk 24-48 saat içinde bağışıklık sistemini iyileştirebilir ve akyuvarların mikroorganizmaları yok etme yeteneğini yüzde 50 oranında artırır. Fazla şeker tüketimine bağlı olarak özellikle çocukluk çağındaki şişmanlık salgın haline gelmiş durumdadır. Deneysel çalışmalar, aşırı kilolu bu çocukların enfeksiyöz hastalıklarına daha sık yakalandıklarını göstermektedir. İnsanların özellikle çocukluk çağından itibaren aşırı şeker tüketiminden kaçınması gerekmektedir. Okul kantinlerinde şekerli gıdaların yerine doğal gıdaların satışı teşvik edilmelidir. Ülkemiz her yıl enfeksiyöz hastalıklara ve kanser gibi bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlı açığa çıkan hastalıklara milyarlarca dolar harcamaktadır.”



Basit önlemler ile bu hastalıkların önüne geçebileceğini belirten Prof. Dr. Necat Yılmaz, “Kısacası çocuğumuza ve kendimize şekerli bir gıda alırken bir kez daha düşünmeliyiz” diye konuştu.



(AA)

