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Sağlık

Fazla protein tüketimi prostat kanseri riskini artırıyor

İngiltere'de yapılan son araştırma, fazla et ve günlük süt ürünü tüketiminin prostat kanseri riskini artırabildiğini ortaya koydu.

08 Ekim 2008 03:00

İngiltere'de yapılan son araştırma, fazla et ve günlük süt ürünü tüketiminin prostat kanseri riskini artırabildiğini ortaya koydu.

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Oxford Üniversitesi ekibinin 9 bin erkek üzerinde yaptığı 12 araştırmaya göre, et ve günlük süt ürünleri tüketimi, hücrelerin büyümesini sağlayan ensülin benzeri Growth Factor-1 (IGF-1) hormonunun seviyesini yükseltebiliyor.

Kanlarında yüksek oranda IGF-1 bulunan erkeklerin prostat kanserine yakalanma olasılığının, diğerlerine göre yüzde 40 oranında fazla olduğunu belirleyen araştırmacılar, çok miktarda et ve günlük süt ürünü tüketenlerde IGF-1 seviyesinin yüzde 15 oranında yüksek olduğuna tanıklık etti.

Araştırmanın başında bulunan Dr. Andrew Roddam, IGF-1 seviyesinin yüksek olmasının sadece prostat kanseri riskini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda tümörlerin yayılması riskini de çoğalttığını belirtti.

Çocukların ve gençlerin gelişiminde kilit rol oynayan IGF-1, yetişkinlerde hücrelerin büyümesi ve gelişimini düzenlemekle kalmıyor, ayrıca doğal yaşam döngülerinin sonuna gelen hücrelerin ölümüne engel oluyor.

(AA)

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