Fazla protein böbrek yetmezliğine yol açıyor

Şeker hastalarının Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminden kaçınmaları gerekir. Aşırı et tüketimi, böbrek sorunları olan hastalarda da ciddi problemlere yol açabilir. Bu hastaların, et tüketimi sonucunda aldıkları fazla proteini böbrek yoluyla atmaları kolay değildir. Bu; üremi yani böbrek yetmezliği riskini artırır. Kan yağlarının ve kolesterolün yükselmesi de, damarlarla ilişkili şikâyetler oluşturabilir. Hayvansal yağlar; kan yağlarının aniden yükselmesine dolayısı ile damar hasarlarına, plak yırtılmasına ve kalp krizine bile neden olabilmektedir. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurularak, Kurban Bayramı'nda tüketilen et miktarına dikkat edilmeli ve aşırıya kaçmaktan sakınılmalıdır.Bu tür hastalar bayram süresince hayvansal gıdalardan uzak durmalı, tuz içeriği fazla olan yemekleri ve hazır gıdaları yememelidir. Kuruyemişler, sakatatlar, gazlı içecekler ve maden suları fazlaca tuz içerdikleri için bu hastalardaki kan basıncı kontrolünü bozabilir.