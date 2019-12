Fazla portakal tüketimi böbrek taşı yapıyor

Aşırı kilo çocuklarda taş riskini yükseltiyor

Sağlık Müdürü Kadir Çetinkara, kış mevsimi yaklaşırken doğal beslenmeye ve havaya uygun giyinmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Çetinkara, şöyle konuştu:“Mevsimsel geçiş dönemlerinde yeşil sebze ve meyve daha çok tüketilmeli. Vücudun hastalıklara karşı direncini artırmalı. Bu konuda halkımızda yanlış anlayış var. İnsanlarımız soğuk algınlığına yakalandıklarında ya da bu konuda vücut dirençlerini artırırken poşetler dolusu portakal, mandalina gibi bol C vitamini içeren meyveler tüketirler. Oysa C ve B vitaminin vücutta deposu yok. Günlük almamız gereken kadar tüketmeliyiz. Bu da 50 miligram C vitamini demektir. 50 miligram C vitamini ise 1 portakal, 1 mandalina gibi turunçgilde bulunur. Günlük ihtiyacımız dışında alınan C vitamini vücutta yarar değil, zarara yol açar. Böbreklerde taş oluşmasına neden olur.'”