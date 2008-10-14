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Sağlık

Fazla portakal tüketimi böbrek taşı yapıyor

Uzmanlar, ihtiyaçtan fazla alınan C vitamininin böbrek taşına neden olduğuna dikkat çekiyorlar.

14 Ekim 2008 03:00

Kayseri Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, B ve C vitaminin vücutta depolanmadığını söyledi. Dr. Çetinkara, ``Grip ve soğuk algınlıklarına karşı günde 1 poşet dolusu portakal yerine, 1 portakal tüketmek vücudun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. İhtiyaçtan fazla alınan C vitamini böbrekte taşa neden olur'' dedi.

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Sağlık Müdürü Kadir Çetinkara, kış mevsimi yaklaşırken doğal beslenmeye ve havaya uygun giyinmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Çetinkara, şöyle konuştu:

“Mevsimsel geçiş dönemlerinde yeşil sebze ve meyve daha çok tüketilmeli. Vücudun hastalıklara karşı direncini artırmalı. Bu konuda halkımızda yanlış anlayış var. İnsanlarımız soğuk algınlığına yakalandıklarında ya da bu konuda vücut dirençlerini artırırken poşetler dolusu portakal, mandalina gibi bol C vitamini içeren meyveler tüketirler. Oysa C ve B vitaminin vücutta deposu yok. Günlük almamız gereken kadar tüketmeliyiz. Bu da 50 miligram C vitamini demektir. 50 miligram C vitamini ise 1 portakal, 1 mandalina gibi turunçgilde bulunur. Günlük ihtiyacımız dışında alınan C vitamini vücutta yarar değil, zarara yol açar. Böbreklerde taş oluşmasına neden olur.'”

(DHA)

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