"Fazla porno, erkeklerin cinsel yaşamını öldürüyor"

ABD’de gerçekleşen bir araştırma, aşırı porno izlemenin cinsel işlev bozukluğuna ve gerçek hayatta partnerini tatmin etme becerisinin azalmasına yol açabileceğini ortaya koydu.

Dr. Matthew Christman öncülüğündeki Amerikan Üroloji Birliği’nden araştırmacılar, pornonun fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. Amerikan Üroloji Birliği’nin 11. kongresinde sunulan araştırma sonuçlarına göre, erkeklerde, porno izlenme sıklığı ile cinsel işlev bozukluğu arasında bağlantı olduğunu saptadı.

San Diego’daki bir kliniği ziyaret eden hastalar üzerinden yapılan araştırmada, 312 erkek katılımcıdan yüzde 25’i her hafta düzenli olarak porno izlediklerini söyledi. Erkek hastalardan yüzde 21’i haftada 5, yüzde 4.3’ü haftada 11 kez porno izlediklerini belirtirken, yüzde 3.4’ü porno izlerken mastürbasyon yapmayı cinsel birlikteliğe tercih ettiklerini ifade etti.

Araştırmayla ilgili raporda “20 ila 40 yaş arasındaki erkeklerde yapılan değerlendirme sonucunda, mastürbasyonu sekse tercih edenlerde pornografi kullanımı ve cinsel işlev bozukluğu arasında bir bağlantı gözlendi” ifadeleri yer aldı.

Dr. Christman’a göre, erkekler PornHub gibi internet sitelerinde daha fazla vakit geçirdikçe yatak odasında gerçek partnerleriyle bağ kurmakta zorlanıyor.

Öte yandan, araştırmaya katılan 48 kadından yüzde 61’i porno izlemediğini söylerken, izlediğini belirtenler de cinsel haz almak için için haftada bir kez pornodan yararlandığını aktardı. Araştırma sonucunda pornonun kadınların cinsel performansını etkilediğine dair bir buluntuya rastlanmadı.

AUA Sözcüsü ve Ürolog Dr. Joseph Alukal konuyla ilgili “Görsel tahrik hem kadınlarda hem erkeklerde cinsel uyarıma yol açar, ancak porno izleyerek ve porno ile mastürbasyon yaparak çok fazla vakit geçirmek kişilerin gerçek cinsel ilişkilere ilgisinin azalmasına yol açabilir. Bunun kadınlar için bir önemi olmayabilir, ama erkeklerde durum farklı” ifadelerini kullandı.