'Fazla porno beyni küçültüyor'

Yapılan son araştırmalara göre, çok fazla cinsel içerikli görüntü izleyen erkeklerin beyinlerinde küçülme meydana geliyor.

Max Planck Enstitüsü'nde İnsan Gelişimi biriminde görev yapan Alman araştırmacılar, fazla porno izleyenlerin beyinlerinde yer alan 'striatum' bölgesinin gelişmediğini ortaya koydu.

Berlin'de Charite Universitesi'nde görev yapan Dr. Simone Kuhn ve meslektaşı Jurgen Gallinat, yaşları 21 ile 45 arasında değişen 64 sağlıklı erkeğe porno izleme alışkanlıklarıyla ilgili sorular sordu.

JAMA Psychiatry'den de yardım alan doktorlar, deneklerin beyinlerinin fiziksel büyüklüğünü gösteren görselleri de elde etti. Bu sayede araştırmaya katılan erkeklerin beyinlerinin pornografik materyallere verdiği tepkiler gözlemlendi.

Dikkat çekici sonuçlara ulaşan ekip adına konuşan Dr. Kuhn, pornografik materyallerin gösterildiği denek grubunun beyinlerindeki 'ödül ve motivasyon' ilgili kararların verildiği striatum bölümünün diğer katılımcılara göre daha küçük olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Araştırmacılar porno izlemenin mi beyni etkilediğini, yoksa doğuştan bazı beyin türlerine sahip insanların mı daha çok porno izlediği konusunda ise henüz net bir şey söyleyemiyor.