T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Fazla peynir yemek şeker hastalığını tetikliyor mu?

Et ve peynirden zengin bir beslenme şekli vücuda asit yüklemesi yaptığı için diyabete yakalanmanıza neden olabilir

20 Kasım 2013 11:29

Fransız araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmaya göre protein ağırlıklı beslenen ve yüksek miktarda et, yumurta, peynir, balık tüketen kadınlar çok fazla meyve sebze yese de tip 2 diyabete yakalanma riski diğerlerine göre yüzde 50 daha fazla. Bu açıklama yine insanların kafasını karıştıracak gibi görünüyor. Çünkü tüm dünya obezite ve sonradan düzensiz beslenmeye bağlı oluşan tip 2 diyabete çare ararken her geçen gün birbiriyle çelişen bir araştırma sonucu ortaya çıkıyor.

 

Fazla peynir asit yüklemesi yapıyor

 

 

Fransız araştırmacılara göre de bu sorunun nedeni peynir gibi yiyeceklerin asit üreten yiyeceklerden olması. pH değeri olarak bilinen değer vücutta asit ve alkali dengesini anlatan 0 ile 14 arasında bir değerdir. Sıfır tamamen asidik olarak değerlendirilirken, 14 ise tamamen alkalin bir değerdir. Genel pH değeri için ideal rakam da 7 olarak bilinir.

 

Asit yüklemesi tip 2 diyabet nedeni 

 

Araştırmacılar bu yüzden peynir, et gibi asit üreten yiyeceklerin asit yüklemesine neden olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre bu yüzden lif, protein, karbonhidrat, meyve ve sebze dengesinin her zaman korunması gerektiğini söylüyor.

Ancak çalışmaya göre aşırı asit yüklemesinde metabolik komplikasyonlar oluşuyor ve bu da tip 2 diyabet gibi hastalıklara neden oluyor.

ETİKETLER

peynirfazla yemekzararlışeker hastalığıproteinetdiyabet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24