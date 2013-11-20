Fazla peynir yemek şeker hastalığını tetikliyor mu?

Fransız araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmaya göre protein ağırlıklı beslenen ve yüksek miktarda et, yumurta, peynir, balık tüketen kadınlar çok fazla meyve sebze yese de tip 2 diyabete yakalanma riski diğerlerine göre yüzde 50 daha fazla. Bu açıklama yine insanların kafasını karıştıracak gibi görünüyor. Çünkü tüm dünya obezite ve sonradan düzensiz beslenmeye bağlı oluşan tip 2 diyabete çare ararken her geçen gün birbiriyle çelişen bir araştırma sonucu ortaya çıkıyor.

Fazla peynir asit yüklemesi yapıyor

Fransız araştırmacılara göre de bu sorunun nedeni peynir gibi yiyeceklerin asit üreten yiyeceklerden olması. pH değeri olarak bilinen değer vücutta asit ve alkali dengesini anlatan 0 ile 14 arasında bir değerdir. Sıfır tamamen asidik olarak değerlendirilirken, 14 ise tamamen alkalin bir değerdir. Genel pH değeri için ideal rakam da 7 olarak bilinir.

Asit yüklemesi tip 2 diyabet nedeni

Araştırmacılar bu yüzden peynir, et gibi asit üreten yiyeceklerin asit yüklemesine neden olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre bu yüzden lif, protein, karbonhidrat, meyve ve sebze dengesinin her zaman korunması gerektiğini söylüyor.

Ancak çalışmaya göre aşırı asit yüklemesinde metabolik komplikasyonlar oluşuyor ve bu da tip 2 diyabet gibi hastalıklara neden oluyor.