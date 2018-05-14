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Fazla kişinin bindiği asansör zemine çakıldı: 7 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da fazla ağırlığı taşıyamayan asansörün 4'üncü kattan zemine düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı

14 Mayıs 2018 11:58

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da fazla ağırlığı taşıyamayan asansörün 4\'üncü kattan zemine düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Yeşilevler sitesinde meydana geldi. Misafirliğe gelenler evlerine dönmek için 8\'inci kattan asansöre bindi. 4 kişi kapasiteli asansör, binen 7 kişiyi taşıyamayınca 4\'üncü kattan zemine çakıldı. Asansörde bulunan ismi öğrenilemeyen 3 kişi ayakta tedavi edilirken, Abdul Vahap Sönmez, Hülya Sönmez, Sevim Sönmez ve Emrah Sönmez hafif yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan 4 yaralı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erlerinin çalışmasıyla kurtarılarak, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Aynı binada oturan Hamit Dağ, evde oturduğu sırada patlama sesi duyduğunu belirterek, \"Herkes dışarıya çıktı. İndiğimizde herkes yerlerde yatıyorlardı. İndik itfaiyeyi, ambulansı aradık geldiler. 3 kadın burada yerde yatıyordu, birinin çocuğu kucağındaydı. Birkaçının bacağı kırıldı. Bir kadının yüzü yarıldı. Ondan sonra ambulansalar geldi, tek tek hepsini sedyelerle alıp götürdüler\" dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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