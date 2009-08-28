Fazla kiloluysan beynin etki altında

Aşırı kilo beyne zarar veriyor... ‘Human Brain Mapping’ adlı tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, obez insanların beyin dokusu, normal kilodaki insanlarınkinden yüzde 8 daha küçük ve obezlerin beyinleri 16 yaş daha büyük görünüyor. Aşırı kilolu sınıfına girenlerin beyinleriyse yüzde 4 daha küçük ve beyinleri sekiz yaş daha yaşlı görünüyor.

Sonuçlar, 70’li yaşlarındaki, ciddi beyin hasarı görülen 94 insanın beyin taramaları temel alınarak oluşturuldu. UCLA (Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles) Nöroloji bölümünden Prof. Paul Thompson, bu oranların ciddi bir doku kaybı anlamına geldiğini belirterek bu kişilerin ayrıca Alzheimer ve beyni etkileyen diğer hastalıklar konusunda da daha fazla risk altında olduklarını söylüyor.



Radikal'in haberine göre, Thompson, sağlıklı yiyip kiloyu dengede tutarak Alzheimer’a yakalanma riskinin ciddi biçimde azaltılabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada 300 milyon obez insan var. Obezite kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türlerini tetiklerken, cinsel aktivitenin de azalmasına neden oluyor. Hastalığın ana nedeniyse kötü beslenme...

Ön ve arka loptan kayıp

Araştırmayı kaleme alan uzmanlara göre obez insanlar, ön ve arka loplarından beyin dokusu kaybediyor ki bu alanlar planlama ve hafıza, dikkat, yönetici fonksiyonlar, hareket, uzun süreli hafıza ve hareket konularında kritik rol oynuyor. Obezite vücut kitle endeksiyle ölçülüyor. Çalışma Ulusal Yaşlanma Enstitüsü ve Amerikan Kalp Vakfı ve Ulusal Araştırma Kaynakları Merkezi tarafından desteklendi.