Fazla kilolarınızı süt içerek verin

T24- Diyetisyen Canan Aksoy, sütün içindeki kalsiyumun doğal bir yağ attırıcı olduğunu, öğünlerde alınan süt ve ürünlerinin, yağ emilimini azalttığını açıkladı.



Her memelinin salgıladığı süt kendi yavrusu için en iyi besin. Bu yüzden 0-1 yaş arasındaki bebeklerin temel besin kaynağı anne sütü. İlerleyen yaşla beraber anne sütünden ayrılma başlarken, kalsiyum ve fosfor gereksinimi, proteinlerin yapıtaşları olan aminoasitlerden sağlanıyor.

Yağda eriyen vitaminler açısından inek veya koyun sütünün beslenmenin temel öğelerinden olduğunu belirten Diyetisyen Canan Aksoy, sütün bilinmeyen bir yönüne dikkat çekti, özellikle de fazla yağlarından kurtularak kilo vermek isteyenler için sütün iyi bir alternatif olduğunu söyledi.

Diyetisyen Canan Aksoy, “Sütün içindeki kalsiyum doğal bir yağ attırıcıdır. Sütle ilgili yapılan çalışmalar göstermiştir ki; öğünlerde alınan süt ve süt ürünleri, öğünle beraber alınan yağın emilimini azaltıyor ve sütteki kalsiyum yağa yapışarak, yağın bağırsaklar yoluyla atılmasını sağlıyor. Bu nedenle zayıflamak isteyenlere öğünlerinde yağsız süt ve yoğurda yer vermesini öneriyoruz” dedi.

Sütün tansiyonu düzenlemeye de yardımcı olduğunu belirten Aksoy, sütün diğer etkileri hakkında ise şöyle konuştu:



Yağsız süt ve yoğurt tüketin





“Sütün içinde bulunan kalsiyum ve potasyum, kan basıncının düşmesini sağlıyor. Kalsiyum vücuttaki tuz dengesi üzerinde de rol oynuyor ve tansiyonun düzenlenmesine etki ediyor. Ayrıca süt, kolon kanserine karşı da koruyucu. Kalsiyum safra asitlerine bağlanarak, bu yağların hücresel çoğalmasını azaltıyor ve kansere karşı koruyucu etki yapıyor.

Kalsiyumun kemik yoğunluğunu arttırdığını, bu yüzden bebeklik çağından itibaren her yaş grubunun kemik ve diş sağlığını korumak için tüketilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Süt, yaşlanmayla beraber osteoporoz yani, kemik erimesi riskini azaltır, çocuklarda kemik yoğunluğunun artmasını sağlar. Süt ve süt ürünleri, protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko, A vitamini ve B12 vitamini açısından zengindir. Bu vitamin ve minerallerin hepsinin ayrı ayrı pek çok görevi bulunmaktadır. Özetle sağlığı korumak için beslenmede günde en az 2 bardak süt-yoğurt veya kefir gibi ürünlere yer vermek gerekiyor."