Fazla kilolar hayatınızı ne kadar kısaltıyor, hesaplamak ister miydiniz?

Zayıf bir diyet uygulamanın ve egzersiz yapmamanın ne kadar ölümcül olabileceği, insanları kilo vermeleri gerektiğiyle yüzleştirme umuduyla ilk defa hesaplandı. Vücut kitle endeksinizi ölçerek ve araştırma sonucu oluşturulan modele göre hayatınızdan ne kadar kısalabileceğini hesaplayabilirsiniz.

İngiliz Telegraph gazetesinden Sarah Knapton'un "Bilim insanları uyardı: Obezite hayatı 8 yıl kısaltıyor" başlığıyla yayımlanan analiz haberi şöyle devam ediyor:

Kanada’da McGill Üniversitesi’nden uzmanlar fazla kilo ve obeziteye bağlı diyabet ve kalp rahatsızlıkları durumunda ölüm riskinin ne kadar olduğunu hesapladı.

Çalışmaya göre, 20’lerinde ve çok obez bir kişinin 50’lerinde sağlık bakımından çok kötü durumda olacağı ve yaklaşık 71 yaşında (ortalama yaşam süresi 79) öleceği beklenebilir. McGill Tıp Fakültesi’nde profesör olan Paul Grover, “Bu oranın oldukça açık olduğunu” söyledi ve ekledi:

“Kişiler ne kadar gençse ve ne kadar kiloluysa, bunun ileride sağlıklarına olan etkisi o kadar büyük olacaktır.”

Bu hesaplamalar obez kişiler ve sağlık uzmanlarına problemi ölçmede ve doğru diyetleri ve fiziksel aktiviteleri uygulama açısından oldukça yararlı bir veri sunuyor olmalı.

İngiltere’de dört yetişkinden yaklaşık biri ve beş çocuktan biri obez.

Önceki çalışmalar İngiltere nüfusunun yarısının 2050’de obez olacağını iddia etmişti.

Bu durum kalp ve diyabet hastalıklarına sebep olabilir ve kanseri tetikleyebilir. Sağlık uzmanları daha genç insanları “çok yeme ve egzersizlik sebebiyle gelecekte karşılaşacakları hastalık risklerini artırdığı” yönünde uyarıyor.

Araştırmacılar, farklı kilolara sahip yetişkinlerde kalp ve damar rahatsızlıkları ve diyabet riskini tahmin eden bir bilgisayar modellemesi yapmak için 2003-2010 yıllarını kapsayan “ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme Çalışmaları Anketi”nin bilgilerini kullandılar.

Obez veya fazla kilolu olmanın ABD’deki farklı yaşlardaki(20Den 70’e) yetişkinler üzerinde genel yaşam süresine ve sağlıklı geçirilen yaşam süresine katkısını analiz ettiler.

Fazla kilolu kişilerin (vücut kitle endeksi: 25-30 kg/m2 arası), yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak, hayatından 3 yılını kaybettiğini buldular.

Obez kişilerin (vücut kitle endeksi: 30-35 kg/m2 arası), hayatından bir ve 6 yıl arasında bir miktarda yıl kaybettiğini, çok obez kişilerin de (vücut kitle endeksi: 35 kg/m2 üstü) 8 yıl kaybettiğini hesapladılar. 20-39 yaş arasındaki gençlerde ise fazla kilo ya da obezite durumu çok daha fazla etkili oluyor.

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Aşırı kilo sadece yaşam süresini kısaltmakla yetmiyor, aynı zamanda sağlıklı yaşam süresini de kısaltıyor.

En fazla sağlıklı yaşam süresi kaybı, yaklaşık 19 yıl obez kalan kadın/erkek 20-29 yaştaki gençler için geçerli.

Eğer bu durumdan kaçınmak istiyorsanız, kilo vermeye çalışmalı, hayatınız boyunca sağlıklı beslenmeli ve fiziksel aktivite yapmalısınız.”

Bu çalışma “The Lancet Diabets and Endocrinology”de yayımlandı.