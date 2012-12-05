Kilo, polikistik overi tetikliyor!

Genellikle ergenlik döneminde kızlarda ortaya çıkan ve bir hormon bozukluğu olan polikistik over sendromunun nedeni henüz bilinmiyor. Fakat bu sendromun riskini artıran faktörlerden birinin fazla kilo olduğu belirtildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, normal olarak her ay yumurtalıklarda birkaç yüz yumurta gelişen yumurta olmak için büyük bir yarışa girer.

Yumurtalardan en güçlüsü büyür ve diğerlerinin büyümesini engelleyerek onları imha eder. Polikistik overde ise bütün yumurtalar bir anda gelişmeye başlar ve ancak hiçbiri tam olarak gelişemez.

Yumurtalığın içinde kalan bu yumurta kesecikleri ayrıca erkeklik hormonu da salgılandığı için polikistik over belirtileri gözlenir. Yumurtalıklara ultrason ile bakıldığında da orta boy tespih tanesi gibi kesecikler görülür. Bu nedenle polikistik over; içinde çok sayıda içi sıvı dolu kesecik olan yumurtalık anlamına gelir.

'Tüylenmeye neden oluyor'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Zeynep Yılmaz, sendromun, erkeklik hormonunun artmasının getirdiği bazı sonuçlarla ortaya çıktığını belirtti:

“Genellikle şişmandırlar. Erkeklik hormonunun fazlalığına bağlı olarak da ciltte yağlanma ve akne oluşumu gözlenir. Bu nedenle vücutta erkeksi tüylenme denilen dudakların üst kısmında ve yanaklarda tüylenme gözlenir.

İleri aşamalarda ise göğsün ortasında, çevresinde ve karnın alt kısmı ile bacakların diz üstü kısımlarında tüylenme ortaya çıkar.”

Tedavisi neredeyse imkansız

Op. Dr.Yılmaz, hastalığın anneden geçebildiği gibi babadan da geçme ihtimali olduğunu belirtti.

Menopoza kadar düzelmeyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yılmaz, genetik nedenli bir hastalık olmasından dolayı tedavi etmenin hemen hemen imkansız olduğunun altını çizdi.

Tedavi hastaya göre şekilleniyor

Yanlış beslenme, aşırı kilo alma gibi problemlerin hastalığı tetikleyebildiğini, ifade eden Yılmaz, bu nedenle en önemli ve birinci basamağın kilonun kontrol altına alınması olduğunu söyledi.

Polikistik over sendromlu kadınların biraz daha zor kilo verdiğini ifade eden Yılmaz, “Hormon bozukluğunun neden olduğu kilo alımı söz konusu ise diyetlerin buna yönelik olarak programlanması gerekir. Yine fazla erkeklik hormonuna bağlı olarak gelişen cilt değişikliklerinin tedavisinde de anti-androjenler (erkeklik hormonlarını baskılayan ilaçlar) kullanılması önerilir” dedi.

Polikistik over sendromunun diğer bir sonucu ise adet düzensizliği ve gebe kalmanın engellenmesi olduğunu ifade eden Yılmaz, tedavinin hastanın çocuk sahibi olmak isteyip istememesine göre şekillendiğini belirtti:

“Henüz evlenmemiş veya çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlarda bu adetler doğum kontrol hapları ile düzenlenebilir. Ancak çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, yumurtlamayı uyarıcı ilaçların kullanılması gerekir.”

İşte hastalığın riskleri

Op. Zeynep Yılmaz, risklerin kilonun kontrol altına alınması, kilo kaybı ve doğru beslenme ile en aza indirgenebileceğinin altını çizdi:

• Kan yağlarının yüksek olmasına bağlı olarak ilerleyen yaşlarda koroner damar hastalıklarına yakalanma riski yükseliyor.

• Memede ve rahim içi tabakasında kanser oluşumu daha fazla görülüyor.

• Gebelikte yüksek tansiyon ve gizli şekerin ortaya çıkma olasılığı daha yüksek oluyor.

• Menopozdan sonraki dönemlerde diyabet olma riski de daha yüksek.

Polikistik over sendromu nedir?

Polikistik over sendromu, yumurtlama olmaması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan genellikle gecikmeler şeklinde adet düzensizliği, tüylenme, kilo alma, gebe kalamama veya “zor” gebe kalma ve çok çeşitli başka belirtilerle seyredebilen bir durumdur.