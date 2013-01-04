T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Fazla kilo ömrü mü uzatıyor?

Amerikan Tıp Derneği Dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, fazla kilolu kişiler daha fazla tedavi gördüğü için ömürleri uzuyor

04 Ocak 2013 10:15

Yapılan araştırmaya göre birkaç fazla kilo insanın ömrünü uzatıyor. Uzmanların buna ilişkin öne sürdüğü nedenler arasında fazla kilolu kişilerin daha fazla tıbbi tedavi alması nedeniyle ömürlerinin uzaması var. Yüksek vücut yağ oranının kalbin korunmasına yardımcı olan metabolik yararlarının da olabileceği ya da vücuttaki fazla yağın yemek yemeyi zorlaştıran hastalıkları olan kişilere yaradığı ihtimali üzerinde de duruluyor.

Amerikan Tıp Derneği Dergisinde yayınlanan araştırmada, 2,8 milyondan fazla yetişkinin sağlık bilgileri ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 çalışmadan elde edilen veriler kullanıldı. Çalışma sürecinde örneklenmiş nüfus içerisinde yaklaşık 270 bin denek öldü. Yaş, cinsiyet, sigara gibi faktörler kontrol edildikten sonra, kilo ve boylarına göre “kilolu” kategorisine koyulanların ölme riskinin “normal” kategorisindekilerden yüzde 6 daha az olduğu saptandı. Beden kütle endeksi 30 ila 35 arasında olan kişilerin de normal kilodaki kişilere nazaran ölme riskinin yüzde 5 daha az olduğu tespit edildi. Beden kütle endeksi 35 ve üzerinde olanların ölüm riski ise yüzde 29 oranında artıyor.

Uzmanlar, az miktardaki vücut yağı fazlasının hastalık sırasında vücuda gerekli enerjiyi sağlayabileceği görüşündeler. Aşırı kilolu ya da obez olan herkese kilo verdirmenin olmadığı, sürekli fiziksel aktivite ve düzenli beslenme ile sağlıklı olunabileceği de uzmanlar tarafından dile getiriliyor.


(Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

araştırmakiloobeziteuzun ömürnedenleramerikan tıp dergisimetabolizmayağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24