Fazla kilo ömrü mü uzatıyor?

Yapılan araştırmaya göre birkaç fazla kilo insanın ömrünü uzatıyor. Uzmanların buna ilişkin öne sürdüğü nedenler arasında fazla kilolu kişilerin daha fazla tıbbi tedavi alması nedeniyle ömürlerinin uzaması var. Yüksek vücut yağ oranının kalbin korunmasına yardımcı olan metabolik yararlarının da olabileceği ya da vücuttaki fazla yağın yemek yemeyi zorlaştıran hastalıkları olan kişilere yaradığı ihtimali üzerinde de duruluyor.

Amerikan Tıp Derneği Dergisinde yayınlanan araştırmada, 2,8 milyondan fazla yetişkinin sağlık bilgileri ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 çalışmadan elde edilen veriler kullanıldı. Çalışma sürecinde örneklenmiş nüfus içerisinde yaklaşık 270 bin denek öldü. Yaş, cinsiyet, sigara gibi faktörler kontrol edildikten sonra, kilo ve boylarına göre “kilolu” kategorisine koyulanların ölme riskinin “normal” kategorisindekilerden yüzde 6 daha az olduğu saptandı. Beden kütle endeksi 30 ila 35 arasında olan kişilerin de normal kilodaki kişilere nazaran ölme riskinin yüzde 5 daha az olduğu tespit edildi. Beden kütle endeksi 35 ve üzerinde olanların ölüm riski ise yüzde 29 oranında artıyor.

Uzmanlar, az miktardaki vücut yağı fazlasının hastalık sırasında vücuda gerekli enerjiyi sağlayabileceği görüşündeler. Aşırı kilolu ya da obez olan herkese kilo verdirmenin olmadığı, sürekli fiziksel aktivite ve düzenli beslenme ile sağlıklı olunabileceği de uzmanlar tarafından dile getiriliyor.



(Deutsche Welle Türkçe)