Fazla kilo kanser riskini artırıyor

Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre fazla kilolu veya obez olmak 10 yaygın kanser türüne yakalanma riskini arttırıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya katılan bilim adamları fazla kilo yüzünden yer yıl 12 bin kişinin daha kansere yakalanabileceğini belirtiyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, obezitenin artmaya devam etmesi durumunda ise İngiltere'de yılda 3 bin 700 ek kanser vakasının ortaya çıkması bekleniyor.

Doktorlar her zaman kilonun kanser etkisi üzerinde uyarıyordu. Fakat son çalışma kilolu olmanın kanser üzerinde çok büyük etkisi olduğunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında İngiltere'de yaşayan 5 milyondan fazla kişinin yedi yıl boyunca gözlenen sağlık verileri incelendi.

13 ile 16 kilogram arasındaki vücut ağırlığı artışı 6 kanser türü riskinin artmasına neden oluyor.

Bu riskin artışı ise timorün büyüklüğü ile ilgili. Fazla kilonun en çok rahim kanseri üzerinde etkisi var.

Daha sonra ise yüksek riski safra kesesi, böbrek, rahim ağzı, tiroit ve kan kanseri takip ediyor.

Vücut kilo endeksinin yüksek olduğu insanların ise kolon, karaciğer, yumurtalık, ve menopoz sonrası göğüs kanserine yakalanma riski yüksek oluyor.