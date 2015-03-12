Fazla kalifiye olduğunuz için işe giremiyor musunuz?

​Uzmanlar, fazla kalifiye kişilerin iş başvurusu yaparken insan kaynakları bölümünü pas geçmelerini ve asıl işe almadan sorumlu kişilere ulaşılmasını tavsiye ediyor.

İşe alım müdürleri, bir iş için fazla kalifiye kişilerin yaptığı başvuruları üç kategoriye ayırır. 1) Başvuru yapan kişi o iş için fazla tecrübelidir, yani o görev ona az gelir; 2) Kişinin çok sayıda yeteneği vardır, o işte sıkılır; 3) Kişi o güne kadar zaten çok şey başarmış olduğu için o işi çabuk bırakacaktır.

BBC Türkçe'nin haberine göre; uzmanlar, sizin o işe aday olarak “algı değiştirmek” zorunda olduğunuzu, kendinizi doğru biçimde tanıtarak biraz fazla kalifiye olduğunuz bir işe yine de girebileceğinizi belirtiyor.



Özgeçmişinizi iyi düzenleyin



Özgeçmişinizi pazarlama aracı olarak düşünün. Başvuruya bakacak kişide daha iyi bir izlenim yaratmak için özgeçmişinizi uygun bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ama bunu yaparken doğrulardan da şaşmamak gerekir. Örneğin iş hayatınızın ilk 10 yıllık bölümünü atabilir, eğitim durumunuzu gösteren bölümde de tarihleri silebilirsiniz. Eğitim listeniz uzunsa sadece o işle en çok bağlantılı olabilecekleri yazın. Listeyi uzun tutarak işverenin gözünü korkutmayın.

OECD’nin 2013 yılı raporlarına göre, eğitim fazlalığı durumu oldukça yaygın. İngiltere ve Japonya’daki her üç işçiden biri, o anda çalıştıkları işin gerektirdiğinden daha fazla eğitim almış olduklarını belirtiyor. ABD’de bu oran beşte bir civarında.

Başvurunuz ön aşamadan geçip de mülakata çağrılırsanız neden o iş için biçilmiş kaftan olduğunuzu anlatabilir ve eksik bıraktığınız bilgileri orada tamamlayabilirsiniz.

LinkedIn, Twitter ve Xing gibi internet platformlarında da profilinizi güncellemeyi unutmayın. Oradaki bilgiler özgeçmişinizde yazdıklarınızla aynı olmalı. Başvurunuzu inceleyen kişiler sizin verdiğiniz bilgileri internet üzerinden de kontrol etmek isteyecektir.



İnsan kaynaklarını atlamak



Uzmanlar, fazla kalifiye kişilerin iş başvurusu yaparken insan kaynakları bölümünü pas geçmelerini ve asıl işe almadan sorumlu kişilere ulaşılmasını tavsiye ediyor. Başvuru niteliklerini taşımıyor ya da fazla taşıyor olsanız bile bu yetkililer başvurunuzu değerlendirebilir. Amaç o elemana en çok ihtiyaç duyan kişiye ulaşmaktır.

İnsan kaynakları bölümüyle muhatap olmanız gerekiyorsa da o iş için fazla gelen sıfatlarınıza özgeçmişinizde yer vermemenizin uygun olacağı, aksi takdirde mülakat aşamasına geçemeyeceğniz ifade ediliyor.

Ne kadar isteklisiniz?

İşverenler açısından en büyük kaygı, fazla tecrübe sahibi birinin o işten çabuk sıkılacağıdır. Başvurduğunuz işin gözü kapalı yapacağınız bir iş olmadığını, sizin açınızdan yeteneklerinizi zorlama anlamına geleceğini ifade etmelisiniz.

Ayrıca o işin sizin yaşam koşullarınıza ve kariyer planlarınıza çok uygun olduğunu ve işverene katkılarınızın olacağını dile getirmelisiniz.

Mülakat aşamasında da o iş için ne kadar istekli olduğunuzu gösterebilir ve bunun nedenini bir adım geri atma yoluyla sektörün farklı alanlarında uzmanlaşmak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Uzmanlar, mülakat sırasında başvurduğunuz iş için ne kadar ilgili, istekli ve enerjili olduğunuzu göstermeniz gerektiğini ifade ediyor. Fazlasıyla tecrübe sahibi biri olarak o işe neler katabileceğinizi ve bağlantılarınız, alanınızdaki geniş bilginiz ve sorumluluk alma yeteneğinizle ne kadar avantajlı durumda olduğunuzu gösterebilirsiniz.