Fazla ışık göze zararlı

Ev ya da ofisleri aydınlatmalar ile güzelleştirmek için çalışırken, sağlıktan bazen ödün verilebiliyor. Bu anlamda özellikle gelişim çağındaki çocukların çalışma ortamlarının aydınlatılması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, gün ışığında olduğu gibi tüm renkleri doğru haliyle gösteren lambaları tercih edilmesi gerektiğini önerirken, okul çağındaki çocukların göz sağlıklarını korumak ve yorulmadan uzun süre çalışmalarını sağlamak için ise çalışma masalarının aydınlık olmasına ve ışığın gözlerine yansımamasına dikkat edilmesi gerekiyor.Dünya Göz Hastanesi doktorlarından Opr. Dr. Haluk Talu Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, ışığın gözünüze direkt olarak gelmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi. Talu, ofis aydınlatmasında, ev aydınlatmasındaki gibi dekoratif değil, işlevsel aydınlatmaların seçilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, "Işıklı ortamlarda göz bebekleri küçülürler. Göz bebeklerinin sürekli küçük tutulması da beyine ekstra yük olduğundan, beyin de bu ekstra yüke baş ağrısı ile cevap verebilir.Bazı bünyeler ışığa aşırı hassastır. Hatta direkt ışıklar bazı bünyelerde migren ataklarını da tetikleyebilir. Bu kişiler ağrıyı gözlerinde hissettiklerinden bunu göz ağrısı sanırlar; hal bu ki ana neden migrendir. Işıklar ortamı ısıttıklarından gözlerde kuruluğa neden olabilirler. Göz kuruluğu gözde kızarıklık, batma ve kum varmış gibi takılmalara sebep olabilir. Kuru gözlerde kuruluğun sebep olduğu irritasyon tepkisel olarak gözlerde acı acı yaşarmaya da sebep olabilir. En önemli önlem direkt ışıklardan kaçınmaktır.Yüzümüzü sık yıkayarak gözyaşımızın kurumasına engel olabiliriz. Yanı sıra sık sık göz kırpması gözyaşımızın kurumasına engel olabilecek bir diğer önlemdir. Göz muayenesi ile göz kuruluğu derecesi tespit edilip gerekli göz nemlendirilmesi yapılabilir. Işığın şiddetli baş ağrısı yarattığı kişilerin mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gereklidir" dedi.Sadece televizyon ışığında oturarak televizyon izlemenin gözleri yorduğunu ifade eden Talu, "Göz sağlığımız için televizyonların izlenmesi sırasındaki aydınlık çok önemli. Televizyonun karanlıkta izlenmemesi gerekir. Çünkü TV ekranı çok ışıklı, çevre karanlık olduğu zaman göz yorulur. Özellikle ışığın dengelenmesi açısından televizyonun bulunduğu bölümün aydınlatmasının iyi olması gereklidir. Evlerimizde tasarruflu lamba olarak da bilinen akkor halojen lambaların seçilmesi uygun olur. Yalnız bu lambaların çıplak olarak kullanılmaması ve ışığının doğrudan göze gelmemesi gerekir" diye konuştu.