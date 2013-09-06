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Sağlık

Fazla hijyen alzheimeri tetikliyor olabilir

Hijyen arttıkça, vücudun virüs ve bakterilere daha az maruz kaldığı, bağışıklık sisteminin yeterince gelişemediği belirtiliyor

06 Eylül 2013 12:21

İngiliz araştırmacılar alzheimer ve hijyen arasında ilginç bir bağ kurdu. Buna göre, gelişmiş ülkelerde sıkça rastlanan alzheimer hastalığının sebebi "bağışılık sistemini zayıflatacak" ölçüde hijyen olabilir.
 
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin dünya çapında yaptığı araştırmada, hijyen ve alzheimer arasında bir ilişki olduğu saptandı.

Ülkeler arasındaki ortalama yaşam süresi farklılıklarının ortadan kaldırılarak yapılan araştırmaya göre, hijyen arttıkça, alzheimer de daha sık görülüyor.

Araştırma, temiz içme suyuna erişimin yüksek olduğu Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde hastalığın görülme oranının ortalamanın yüzde 7 üzerinde olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre, alzheimer bulaşıcı hastalıklarla da ters orantılı. Örneğin bulaşıcı hastalıkların nispeten az görüldüğü İsviçre ve İzlanda'da alzeheimer görülme oranı bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu Çin ve Gana'ya göre yüzde 13 daha fazla.

Uzmanlara göre, kentleşme arttıkça alzheimer da artıyor. Hijyen arttıkça, vücudun virüs ve bakterilere daha az maruz kaldığı, bağışıklık sisteminin yeterince gelişemediği belirtiliyor.

Bu durumda bağışıklık sistemi zayıfladığında devreye girmesi gereken hücreler de görevini yapamıyor ve vücutta iltihap meydana geliyor.

Uzmanlar aynı iltihabın alzheimer hastalarının beyninde de görüldüğünü belirtiyor.

Günümüzde alzheimer hastalarının yüzde 50'sinden fazlası gelişmiş ülkelerde yaşıyor. Bu oranın 2025'te yüzde 70'e çıkması bekleniyor.

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