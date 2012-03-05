Fazla E vitamini kemiklere zarar

T24 - Japon uzmanlar E vitamininin kemiklere zarar verebileceğini gösteren bir araştırma yayımladı.

Keio Üniversitesi'nden uzmanların Nature Medicine adlı tıp dergisinde yayımladıkları araştırma, büyük dozlarda E vitamini verilen farelerde kemik yoğunluğunun daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Vitamin E, yağlarda, ıspanak, brokoli gibi yeşil renkli sebzelerde, fındık ve bademde bol bulunuyor.

Ama uzmanlar asıl normal diyet dışında alınan E vitamini haplarının sorun yaratabileceğine dikkat çekiyor.



Kemik eriten hücreler



D vitamini ile kemik sağlığı arasındaki ilişki çok iyi biliniyor, fakat E vitamininin kemikler üzerindeki etkisi konusunda çok daha az araştırma var.

Tokyo'daki Keio Üniversitesi'ndeki uzmanlar yeterli E vitamini almayan farelere bakmış, ardından da bunlara E vitamini hapları verildikten sonra gözlemlemişler.

E vitamininin kemik yoğunluğu üzerinde olumlu bir etkisi olabileceği sonucuna varan bazı daha eski araştırmalar var, ama Japon uzmanların vardığı sonuç bunun tam tersi: E vitamini verilmeyen farelerde kemik yoğunluğu verilenlerden daha fazla çıkmış.

Yetişkin bir vücutta kemik ölçüsü ve yoğunluğu sabit kalmıyor. Yeni kemik yapan osteoblast hücreleri ile kemik eriten osteoklast hücreleri arasındaki denge tarafından belirleniyor.

Araştırmacılar E vitamininin kemik eriten osteoklast hücdelerinin oluşumunu teşvik edebileceğini düşünüyorlar. Bu durumda vücut ürettiğinden çok kemik hücresi kaybediyor.

2010 yılında fareler üzerinde yapılan benzer bir deney tam tersi sonuçlar vermiş, hatta E vitamininin yaşlılarda kemik güçlendirme tedavisinde kullanılabileceğini önermişti.



Araştırmalar yetersiz



Fakat Aberdeen Üniversitesi'nde beslenmenin kemik sağlığı üzerindeki etkileri üzerinde çalışmalar yapan Dr. Helen Macdonald, henüz bu alandaki çalışmaların çok sınırlı olduğunu söylüyor.

Dr. Macdonald'ın kendisinin yürüttüğü bir başka çalışma da da E vitamininin kemikler üzerinde olumsuz etki yaptığı sonucunu vermiş.

Dr. Helen Macdonald bu nedenle insanların içinde zaten az miktarda E vitamini olan besinlerden kaçınmak için beslenme alışkanlıklarını değiştirmesine gerek olmadığını vurguluyor ama normal bir diyetin içerdiğinden daha yüksek dozda E vitamini içeren hapların faydalı olmadığı hatta kemikler için zararlı dahi olabileceği konusundaki bulguların arttığına dikkat çekiyor.