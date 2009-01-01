Fazla düşünmek şişmanlatıyor

Kanadalı araştırmacılar, fazla düşünmeye bağlı stresin, vücudun gereğinden fazla kalori tutmasına neden olduğunu belirledi.



Quebec'teki Laval Üniversitesi'nce yapılan araştırmada, 14 gönüllü öğrencinin, kendilerine verilen üç ayrı görevden sonraki yeme alışkanlıkları incelendi.



Deneklerin dinlenme, kitap okuyup özetleme ve hafıza testlerinden sonra yemek yemelerini isteyen uzmanlar, gönüllülerin her görevden yaklaşık 45 dakika sonra yedikleri yemeklerin kalori miktarını hesapladı.



Araştırma sonunda deneklerin dinlenme zamanlarından sonra aldıkları kalori miktarının, zihinsel aktivitelerden sonra alınan kaloriden daha az olduğu saptandı.



Uzmanlara göre en çok kalori, bilgisayar önünde geçirilen zamandan sonra alınıyor.



Bu da uzun mesai saatleri ve az egzersiz yapan batılı toplumlarda hızla artan obezite vakalarının başlıca nedenlerinden birisi olarak gösteriliyor.

