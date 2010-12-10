Fazla alkol sertleşme problemi yaratıyor

T24- Prof. Dr. Halim Hattat cinsel ilişkilerde yaşanan problemleri anlattı. Hattat, az miktarda alkolün cinsel olarak uyarıcı rol oynadığını fakat yüksek miktarda alkolün erkeklerde sertleşme problemine yol açtığını açıkladı.

Ferhat Kaya Poroy'nin Radikal gazetesinde yayımlanan haberi (10 Aralık 2010) şöyle:

Fast Food seks zararlı!





Boşalma süresi ne kadar olmalı?

Bir erkeğin ne kadar sürede boşalması gerektiği konusunda tıbbi bir standart yok. Önemli olan, boşalmanın erkeğin ve partnerinin isteklerinden önce olmaması ve cinsel ilişkide problem yaratmaması. Ancak her iki tarafın da tatmin olmasını engelleyecek kadar kısa sürede boşalma meydana geliyorsa erken boşalma sorunundan söz edilebilir. Erken boşalma 40 yaşın altındaki erkeklerde en sık görülen cinsel problemdir. Özellikle cinsel ilişki denemelerinin çoğunda bu problem oluşuyorsa bu önemlidir. Erken boşalmadaki önemli faktör, boşalmanın erkeğin ve partnerinin isteklerinden önce olması ve bunun cinsel ilişkilerinde sıkıntıya yol açmasıdır. Boşalmanın küçük cinsel uyarılarla ve neredeyse kontrolsüz bir şekilde meydana gelmesi, cinsel tatminde azalma, suçluluk, utanç ve hayal kırıklığı hissi yaratarak psikolojik problemlere de yol açabilir.



Erken boşalmayla birlikte sertleşme sorunu da görülebilir mi?

Sertleşme problemi erken boşalmaya neden olabileceği gibi, erken boşalma da sertleşme sorununa yol açabilir. Sertleşme problemi yaşayan erkek, sertliği kaybetmemek ve cinsel ilişki boyunca devam ettirmek adına erken boşalmayı alışkanlık haline getirebilir. Bunun gibi erken boşalma ile sertleşme de kaybolur. Birçok erkek bu durumda ikinci bir sertleşme yaşamaya kendini zorunlu hisseder. Ancak eğer ikinci sertleşme de başarısız olursa bu heyecan, korku, gerilim gibi olumsuz duygulara yol açar. Fiziksel bir durum olmakla birlikte psikolojiden de etkilendiğinden erkek giderek daha zor sertleşir.



İlk gece korkusu ve balayı iktidarsızlığı nedir?

Balayı empotansı ve ilk gece korkusu yeni evlenen bazı çiftlerin ilk cinsel girişim denemelerinde başarılı olamaması durumudur. İlk cinsel deneyim, sonraki cinsel yaşamda en önemli belirleyici etken olduğundan ilk ilişkisini başarısız yaşamış bir çiftin bu deneyimi bütün cinsel hayatlarına yansır. Pek çok erkek -özellikle ilk cinsel ilişki girişimi gerdek gecesi olacaksa- böyle bir durumda başarılı olup olamayacağı kaygısını yaşar. O güne kadar hiçbir sertleşme sorunu olmayan erkek bu tedirginlikle başarısızlık korkusu yaşar ve bu heyecanla sertleşme sağlayamaz. Erkek o gece kendini ispatlamak zorunda bırakıldığında bu yoğun stres altında başarısızlıklar yaşanabilir. Bu durum devam ettiğinde bir cinsel stres haline gelir.

Seks için 5-15 dakika...





Bu süreç nasıl gelişir?

Tam da bu noktada eşinin veya çevrenin olumsuz etkisi, beklentileri karşılayamama hissi özgüvenin yitirilmesine sebep olur ve aylar boyu süren bir sertleşme sorununa zemin hazırlanır. Aynı şekilde daha önce hiç cinsel ilişkide bulunmamış genç kız, ilk ilişkide canının acıyacağı ve bir kanama olacağı korkusuyla gerdeğe girer. Bu kaygı, korku ve utanma nedeniyle kendisini kasmaya ve ilişkiye izin vermemeye başlar. Bu duruma ‘vaginismus’ denir ve tıpkı erkekte olduğu gibi kadında da kısırdöngüye kadar gidebilir. Eşinin böyle bir durumuyla karşı karşıya gelen erkekte de bir süre sonra psikolojik etkiyle sertleşme sorunu veya cinsellikten uzak durma eğilimi başlar ve hem kadının hem de erkeğin tedavi edilmesi gereken bir sürece sebep olur. İşte bu nedenlerden dolayı ilk cinsel ilişkisini yaşayacak kadın ve erkeklerin bir uzman tarafından doğru cinsel bilgilere ulaşması gerekiyor. Evlenmeden önce veya ilk ilişki öncesinde cinsel terapi konusunda uzmanlaşmış üroandroloji veya jinekoloji uzmanı bu konuda doğru adrestir. İlk gece ve balayı empotansının önlenebileceğini, eksik bilgiyle cinsel hayatı yönlendirmemek gerektiğini de hatırlatalım.



Seks sırasında ne kadar efor harcıyoruz?

Aslında seks için gereken enerji öyle çok fazla değil. Araştırmalar birçok çiftin cinsellik için 5-15 dakika harcadığını gösteriyor. Seks sırasındaki oksijen tüketimi bir veya iki kat merdiven çıkmaya eşit. Birçok kişi için gereken enerji bir eşya taşımak, orta şiddette 20 dakika yürüyüş yapmak, bahçe ve ev işleriyle uğraşmaktan fazla değil. Normalde cinsellik esnasında kalp hızı dakikada 110-130 atım arasında oluyor. Bu da hafif-orta şiddette yapılan bir egzersize eşit bir rakam. Büyük tansiyon yaklaşık iki katına yani 120 mm Hg’den ortalama 150-180 mm Hg’ye, bazı durumlarda ise 240 mm Hg’ye kadar çıkabiliyor. Solunum hızı da dakikada 16-18 nefesten yaklaşık 60 nefese çıkıyor. Bu rakamlar erkekler için biraz daha yüksek olabiliyor. Bu durum özellikle erkeğin üstte olduğu pozisyonlarda görülüyor. Sonuçta cinsel ilişki, kalp hastalarına çok fazla yük bindiren bir durum değil. Ancak aldatma gibi stres yaratan durumlarda ve farklı aktivitelerde kalbin üzerindeki yük biraz daha fazla.



Kalp sorunu olanlara seks zararlı mı? Hangi pozisyon onlar için uygun?

Kalp sorunu olanların seks yapmaması diye bir şey yok. Seksin aslında genel sağlığa yararlı olduğu kanıtlanmış bir gerçek. Ancak sık sık duyduğumuz otel odasında kalp krizi geçirdi hikayelerinin altında evlilik dışı ilişkiler, heyecan arayışları ve kontrolsüz ilaç kullanımı yatıyor. Yoksa kalp hastaları için seks zararlı değil. Pozisyonlar konusuna gelince, bazı pozisyonların diğerlerine göre kalbi daha fazla zorladığı düşünülüyor ki çok da doğru değil. Erkek üstte, kadın üstte, yan yana, oral seks ve mastürbasyon arasında bu açıdan bir fark yok. Yani çift olarak seçtiğiniz pozisyonda rahatlık hissetmeniz yeterli. Ancak bazı uzmanlar eğer erkekte bir kalp sorunu varsa yan yana pozisyon veya kadının üstte olduğu pozisyonlar seçilerek erkeğin harcadığı eforun azaltabileceğini düşünüyor. Zamanla doktor kontrolünde yapılan doğru bir egzersiz ve kondüsyon programı ile erkeğin fitness seviyesi düzeltilerek eski pozisyonlara geri dönülebilir.



Kalp hastalığı cinsel sorunlara neden olur mu?

Kalbi etkileyen her şey cinselliği de etkiler. Yani kalp damarlarını etkileyecek herhangi bir sorun (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol problemi, plak oluşumu, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, hareketsiz bir yaşam) cinsel bölgeye giden damarlarda da hasar yaratır. Bu nedenle kalp hastalıklarında, şeker problemi, tansiyon ve damar sertliğinde başta sertleşme sorunları olmak üzere çeşitli cinsel sorunlar daha sık görülür. İstek azlığı, sertleşme sorunu, tatminsizlik yaşayan erkekte performans endişesi gelişerek kısırdöngü şeklinde sertleşme problemi daha da artabilir.



Hızlı ve çok ilişki cinsel tatmini artırır mı, azaltır mı?

Kaliteli bir cinsel yaşam için öncelikle sevgi, saygı ve anlayışa dayalı, kaliteli bir beraberlik gerektiğini belirtmek gerekiyor. İlişki, sevgi ve aşk çiftleri olumlu yönde etkiler. Duygu ve düşünceleri açıklıkla ifade etmek, cinsellik esnasında sevilen ve tercih edilen davranışları partnere doğru bir şekilde aktarmak ve partneri de anlamak önemlidir. Fast food seks dediğimiz hızlı başlanan, hızlı yaşanan ve hızlı tüketilen sık ve çok cinsel ilişkiler bazı kişilere tatmini artırıyor gibi gelse de aslında uzun vadede cinsel ve duygusal tatmini azaltır. Sonuçta seks sadece biyolojik bir ihtiyaç değildir. Psikolojik ve duygusal tatmin için de gereklidir.



Bazı radikal tedaviler sorun yaratabilir





Prostat ameliyatı cinsel performansı bozuyor diye ameliyattan kaçan çok erkek var. Bu doğru mu?

Prostat hastalıkları kısaca prostatın iyi huylu büyümesi, prostat iltihapları ve prostat kanseri sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, mesaneyi tam boşaltamama hissi, gece idrara kalkma, idrar yaparken zorlanma, ani idrara çıkma ihtiyacı gibi yakınmalara yol açarak cinsel yaşamı olumsuz yönde etkiler. İdrar sorunu yaşayan erkek, bunun beraberlik esnasında olmasından çekinerek cinsellikten soğuyabilir, cinsel istek problemleriyle karşılaşabilir. Başarılı olamayacağı endişesi ile performans anksiyetesi geliştiren erkek sertleşme sorunları yaşayabilir. Erken boşalma da ileri vakalarda görülebilir. Prostat hastalıklarının bazı radikal tedavileri de cinsel sorun yaratabilir. Bu nedenle prostat hastalıkları tedavilerinde en önemli nokta, cinsel fonksiyon sorunlarına yol açmayan tedavilerin tercih edilmesidir. Günümüzde tedavi yöntemine karar verilirken, tedavinin cinsel fonksiyona zarar vermemesi hususu da önemle değerlendirilmektedir.



Kadın ve erkek aynı anda mı tatmin olmalı?

Cinsellik bir yarış değildir. Orgazm da varılması gereken bir bitiş çizgisi olarak görülmemelidir. Cinselliği sadece bu şekilde düşünmek yanlış olur. Yakınlık belirten davranışlarda bulunmak ve kaliteli bir cinsellik yaşamak önemlidir. Ancak bu her seferinde orgazm ve boşalmayla sonuçlanmak zorunda değildir. Aynı anda tatmin olmayan veya her seferinde orgazm hissi yaşamayan kişiler kendilerinde bir eksiklik olduğunu düşünmesinler. Ancak orgazm ve boşalma eksikliği bir sorun olarak devam ederse neden kaynaklandığını anlamak için doktora başvurmak gerekir.



Alkol cinsel performansı artırır mı?

Az miktarda alınan alkol cinsel olarak uyarıcı olsa da yüksek miktarlarda alkol tüketimi depresan etki yaratır ve fonksiyon kaybı hatta sertleşme problemine yol açar. Kadınlarda da aşırı alkol tüketiminin cinsel sorunlara yol açtığı çalışmalarla gösterildi. Bu nedenle alkol kullanmıyorsanız alkol tüketmeye başlanmamasını öneriyoruz. Eğer alkol kullanıyorsanız almanız gereken optimal miktarın erkekler için günde 2, kadınlar içinse günde 1 kadeh olduğunu hatırlatalım.



Peki ya sigara?

Nikotin küçük kan damarlarını sıkıştırır ve penise giden kan akımının azalmasına neden olur. Nikotinin sertleşme üzerindeki bu negatif etkisi, sigara içiminden hemen sonra meydana gelebileceği gibi uzun süreli sonuçlarla da kendini gösterebilir.