'Fazla ağrı kesici baş ağrısı yapıyor'

İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü’nden yapılan açıklamada fazla ağrı kesici kullanımının baş ağrısını artırdığı belirtildi.

Sağlık uzmanları, 1 milyondan fazla İngiliz'in fazla ağrı kesici kullanmaları nedeniyle baş ağrısı çekiyor olabileceğini açıkladı.

Uzmanlara göre şiddetli ağrılar ve migren için kullanıldığında ağrı kesiciler genelllikle olumlu sonuç veriyor ancak bu ilaçların fazla kullanımı baş ağrısı yaratıyor.

Uzmanlar; ağrı kesici ve benzeri ilaçları bir ay içinde 15 günden fazla kullanmanın sakıncalı olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan Nörolog Manjit Matharu, bu durumda olanlar için tek çözümün sık ilaç kullanım alışkanlığını derhal durdurmaları ve başlangıçta yaşayacakları olası sorunlarla ilgili olarak tıbbi destek almaları olduğunu belirtti.

İngiltere’de 10 milyon fazla kişi sürekli veya sık olarak baş ağrısı çekiyor.

Migren, ülkede her gün 100 bin kişinin işe veya okula gitmemesine sebep oluyor. (BBC Türkçe)