Fazıl Say'ın dünya prömiyeri Almanya'da

T24 - Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, yedi tepeli şehir İstanbul'un güzelliklerini notalara döktüğü senfonisi, ilk olarak Almanya'da görücüye çıkacak. ''Almanya Ruhr 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' etkinlikleri kapsamında sahne alacak yapıtın dünya prömiyeri 13 Martta Almanya'nın Dortmund kentinde gerçekleştirilecek.



''Almanya Ruhr 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' etkinlikleri kapsamında Fazıl Say'a sipariş edilen eserin dünya prömiyerine 13 Martta Dortmund Konzerthaus ev sahipliği yapacak.



İstanbul'un farklı yönlerini anlatan ''İstanbul Senfonisi''nin yedi farklı bölümünün her biri, İstanbul'un değişik bir yönünü anlatıyor.



Yapıtta ney, kudüm, kanun, bendir ve darbuka gibi geleneksel Türk çalgıları da yer alıyor. Senfoni, ''Nostalji-Nostalgia'', ''Tarikat-Religious Order'', ''Sultan Ahmet Camii-Blue Mosque'', ''Hoş Giyimli Genç Kızlar Adalar Vapurunda-Merrily Clad Young Ladies Aboard the Ferry to de Princes Islands'', ''Haydarpaşa Garından Anadolu'ya Gidenler Üzerine-About the Travellers to Anatolia Departing from the Haydar Pasha Train Station'', ''Alem Gecesi-Carousal Night'' ve ''Final-Finale'' adlı bölümlerden oluşuyor. Yapıtta, Şef Howard Griffiths'in yöneteceği Köln WDR Senfoni Orkestrası sahne alacak.



Piyanist ve besteci Say, 10-13 Mart tarihlerinde Ruhr 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ''Fazıl Say Günleri''nde de dört özel konserle sahne alacak. Say, ''Haremde Binbir Gece'', ''Fazıl Say Oda Müziği Gecesi'', ''Fazıl Say ve Arkadaşları'', ''İstanbul Senfonisi'' başlıklarını taşıyan konserlerde kendi eserlerinin yanı sıra, çağdaş bestecilerin eserlerini de yorumlayacak.



Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum gibi şehirlerin yer aldığı Ruhr bölgesi, İstanbul ile birlikte ''2010 Avrupa Kültür Başkenti'' seçilmişti.





Fazıl Say Alman basınında



Alman basın organı Süddeutsche Zeitung'da çıkan makalede de Fazıl Say ve ''İstanbul Senfonisi'' değerlendirildi.



Say'ın Almanya'da yüksek öğrenim yaptığının belirtildiği yazıda, ''Fazıl Say, caz müziğinde olduğu gibi klasik müzik dünyasında da aynı şekilde evindeki kadar rahat olan biri. Politik görüşüyle de suskun kalmıyor'' denildi.



Fazıl Say'ın Almanya'daki konserlerinde çeşitli yönleriyle kendini kanıtlayacağına yer verilen yazıda, ''Özellikle 13 Mart günü dünya prömiyeri yapılacak olan 'İstanbul Senfonisi' kesinlikle zirvede olacak. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Westdeutscher Rundfunk Orkestrasında Fazıl Say'ın Türkiye'den beraberinde getirdiği müzisyenler de farklı biçimde algılanan sesleri, özellikle de Türk Halk Musikisinden müzikal esintilerini özgün biçimde icra etmek için birlikte çalacaklar'' yorumu yapıldı.