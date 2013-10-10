Fazıl Say'ın da ceza aldığı hakaret suçunda hapis kalkıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın demokratikleşme paketiyle açıkladığı nefret suçları taslağı şekillendi. Cinayetten yağmaya sekiz suçta nefret saptanırsa cezalar katlanacak. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın ceza aldığı hakarete ilişkin düzenlemede hapis cezası kalkıyor.

Demokratikleşme paketinin en çok tartışılan ayakları arasındaki nefret suçlarına ilişkin taslak tamamlandı. Taslaktaki en önemli sürpriz, hakarete hapis cezasının kalkması. Nefret suçlarıyla nefret söylemi arasındaki ince çizginin yarattığı sıkıntıya dair tartışmalar sürerken, taslakta nefret ve önyargının mevcut sekiz (82, 86, 94, 106, 109, 125, 149 ve 152’inci) maddenin değiştirilmesi yoluyla sisteme sokulmasını öngörüyor.

Radikal’de yer alan habere göre, düzenlemeyle şu suçlarda nefret ve önyargı, birçok Batı ülkesinin tercih ettiği düzenlemeye paralel biçimde, ağırlaştırıcı sebep olarak yer alacak: Kasten adam öldürme, kasten yaralama, işkence, tehdit, nitelikli yağma. Bu durum saptandığında cezalar katlanarak artacak.

Tanım da şöyle: Bir kişiye veya gruba karşı dili, ırkı, milleti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini ve mezhebi nedeniyle işlenen suçlar nefret ve önyargı suçu’ olarak girdi.

Yaşam tarzına müdahale

Yaşam tarzına müdahale de ilk defa ceza sistemine girecek ve üç yıl ceza öngörülecek. Buna göre, cebir veya tehdit kullanarak bir kişiyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men eden kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Cebir ve tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişinin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

Fazıl Say cezası

Hakareti düzenleyen TCK’nın 125'inci maddesi değişirken hapis (aydan 2 yıla kadar yerine) 90 güne kadar adli para cezası geliyor. Dini değerlere hakarette en az bir yıl hapis olan ceza (200 günden az olmamak üzere) adli para cezasına dönüşüyor.

Bir kişiye kişiyi ' Sünni , Alevi , ateist, özürlü" olduğu için ya da oy verdiği siyasi parti nedeniyle hakaret eden de para cezası ödeyecek.

Maddelerde ne değişiyor?

‘Nefret ve önyargı saiki’ saptandığında durum şöyle olacak:

- Kasten adam öldürene müebbet hapis yerine ağırlaştırılmış müebbet.

- Kasten adam yaralama şikayete bağlı olmaktan çıkacak. Ceza yarı oranında arttırılacak.

- İşkencede 3-12 yıl olarak öngörülen hapis cezası nefret saiki ile işlenmişse 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacak.

- Tehdide 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Kişiyi hürriyetten yoksun bırakmadaki 5 yıl hapis, bir kat artacak.

- Yağma suçuna 10 ila 15 yıl arası hapis cezası verilecek.

- Mala zarar halinde (4 aydan 3 yıla kadar olan hapis cezası) 1 - 6 yıl arasında değişecek.