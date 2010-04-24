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Yaşam

Fazıl Say’ı gönül gözüyle gördü

Sevgi Bulut, doğuştan görme engelli. Uşak’ta yaşıyor. Uşak Vergi Dairesi Özlük İşleri’nde çalışıyor.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Sevgi Bulut, doğuştan görme engelli. Uşak’ta yaşıyor. Uşak Vergi Dairesi Özlük İşleri’nde çalışıyor.

Görmemesi onun için bir engel değil. Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Kültürlü, hayatı seven, hobileri olan ve bilgisayarındaki sesli programlar sayesinde dünya ile iletişimini koparmayan bir kadın. Küçük yaşlardan beri de piyano çalıyor. Piyano denilince “Fazıl Say derim başka bir şey demem” diyecek kadar da Say hayranı.


Türenç’e mektup

Uşak’ta yaşayan Sevgi Bulut’un en büyük hayallerinden biri de Fazıl Say’ı konserde dinlemekti. Bulut diyor ki: “En sevdiğim köşe yazarlarından Tufan Türenç geçtiğimiz günlerde Fazıl Say hakkında çok güzel bir yazı yazmıştı. Ben de Tufan Bey’e mail atarak durumu anlattım. ‘Fazıl Bey ne Uşak’ta konsere gelebiliyor ne de maddi gücüm olmadığı için ben konserlerine gidebiliyordum’ dedim. Durumumu Fazıl Bey’e iletmiş. O da ‘Benim konserime gelsin yol ve konaklama parasının hepsini karşılarım’ diye yanıt vermiş.”


Çok heyecanlandım

İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi’nın düzenlediği resitale konser saatinden çok önce gelen Sevgi Bulut, ilk olarak kulise gitti. Kuliste prova yapan Fazıl Say ile tanıştı ve yanında getirdiği Uşak kilimini hediye etti. Say da görme engelli hayranına 3 CD’sini verirken kendisi ile tanışmaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Bulut’a verdiği CD’lerden ‘İstanbul Restitali’nin daha piyasaya çıkmadığını da hatırlattı. Bu sırada “Heyecandan kalbim yerinden çıkıyordu” diyen Bulut, konseri de Pınar- Tufan Türenç çifti ve arkadaşı Songül Teker ile izledi. Konser sonrasında ise duygularını “Fazıl Bey’i dünya gözü ile göremedim ama her notası ruhumun derinliklerine kadar indi. Gönül gözümle onu gördüm. Bu mutluluk bana yeter, rüyada gibiyim” diyerek anlattı.



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