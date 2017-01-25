Fazıl Say'dan Uğur Mumcu mesajı: O bombanın, Ankara'nın her yerinden duyulan ölüm gürültüsü, 24 yıl sonra hâlâ içimizde bir yerde patlıyor...

Müzisyen Fazıl Say, ölümünün 24.yılında anılan Gazeteci Uğur Mumcu için bir mesaj paylaştı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Say, mesajında Mumcu’nun gazeteciliğini övdü ve dostluklarındna bahsetti.

Say'ın mesajı şöyle: "Müthiş bir gazeteciydi. Müthiş. Ama aynı zamanda çok da sevecen çok iyi bir insan çok güzel bir aile babasıydı, aile dostumuz Uğur Mumcu'yu sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. O bombanın Ankara'nın her yerinden duyulan ölüm gürültüsü, 24 yıl sonra hâlâ içimizde bir yerde patlıyor hep. Uğur Mumcu'yu çok arıyoruz o günden beri. İnsanlık çok arıyor. Çünkü “vurulduk ey halkım...”