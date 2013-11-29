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Kültür-Sanat

Fazıl Say'dan Sezen Aksu'ya AKP tepkisi

Fazıl Say, son albümü için kendisine tebriklerini ileten Sezen Aksu'ya sitem etti, Aksu'nun AKP'nin destekçi olduğunu söyledi

29 Kasım 2013 16:53

Piyanist Fazıl Say, resmi Twitter hesabından Sezen Aksu'ya sitem etti. Say, son albümü için kendisini tebrik eden Aksu'ya teşekkür etmek içimden gelmiyor dedi.

Bir arkadaışı aracılığıyla Fazıl Say'ı İlk Şarkılar isimli son albümü için tebrik eden ünlü müzisyen Sezen Aksu, beklenemdik bir tepkiyle karşılaştı. Say, Aksu'nun tebrik ve teşekkürlerine sevinemediğini söyledi. Say Twitter hesabından şunları yazdı:

"Sezen Aksu bir ortak dost aracılığıyla (Zeynep Altıok) ‘ilk şarkılar’ albümüne tebriklerini ve teşekkürlerini yollamış. Kendim için ve kızım için ve de bizler gibi özgür bir Türkiye'de yaşamak isteyen milyonlarca insan için, bu durumu yaratan bir siyasi partinin düpedüz destekçisi olmasaydı da bu tebrike sevinmek güzel olsaydı. Bizim geleceğimiz muallak ve soru işaretleri ile dolu iken sahte bir 'teşekkürler' cevabı yazmak içime sinmiyor. Hücrelerim bile boş ve istemiyor. Geriye tek bir soru kalıyor; Kendisi ne yapacak? Mutlu mu durumdan? Öyleyse başarılar diliyoruz. Bundan sonraki güzel hayatında. Bizimkisi farklı olacak gibi."

 

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