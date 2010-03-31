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Kültür-Sanat

Fazıl Say'dan Roma'da büyüleyici konser

Roma'daki Santa Cecilia'nın "çağımızın fenomeni" olarak nitelendirdiği piyanist Fazıl Say, İtalya'nın başkenti Roma'da muhteşem bir konser verdi.

31 Mart 2010 03:00

T24- Fazıl Say, dünya'nın en saygın konservatuarlarından olan Roma'daki Santa Cecilia'da  Moldovalı keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja'yla birlikte muhteşem bir konser verdi.


Müzik eleştirmenleri tarafından, "cennette kurulmuş ikili" ve "şimdiye kadar klasik müziğin başına gelen en güzel şey yakıştırmalarıyla anılan Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja, İtalyan hayranlarını 2 saat süren muhteşem bir konserle büyüledi.


2004 yılından beri birlikte çalan Say ve Kopatchinskaja, konserin ilk bölümünde Beethoven'ın keman ve piyano için yazdığı La Majör Sonatı (Op. 47) ile Fazıl Say'ın Piyano ve Keman için Sonatı (Op 7), ikinci bölümde ise Ravel'in Sol Majör Keman Piyano Sonatı, Bartok'un 'Romen Dansları'ndan altısını sahnelediler.


Konser bitiminde kuliste Türk ve İtalyan hayranlarıyla buluşan Fazıl Say, Mayıs ayında tekrar Roma'ya geleceğini, burada Santa Cecilia konservatuarının 'Piyano Yıldızları' resitalinde dev piyanistlerle sahne alacağını belirtti.


Fazıl Say, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde "Rus Festivali" kapsamında Çaykovski'nin 1 numaralı Piyano Konçertosu ile Şostakoviç'in 10 numaralı senfonisinin de aralarında bulunduğu ünlü eserleri icra edecek.

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