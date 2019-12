Fazıl Say'dan Roma'da büyüleyici konser

T24-

Müzik eleştirmenleri tarafından, "cennette kurulmuş ikili" ve "şimdiye kadar klasik müziğin başına gelen en güzel şey yakıştırmalarıyla anılan Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja, İtalyan hayranlarını 2 saat süren muhteşem bir konserle büyüledi.2004 yılından beri birlikte çalan Say ve Kopatchinskaja, konserin ilk bölümünde Beethoven'ın keman ve piyano için yazdığı La Majör Sonatı (Op. 47) ile Fazıl Say 'ın Piyano ve Keman için Sonatı (Op 7), ikinci bölümde ise Ravel'in Sol Majör Keman Piyano Sonatı, Bartok'un 'Romen Dansları'ndan altısını sahnelediler.Konser bitiminde kuliste Türk ve İtalyan hayranlarıyla buluşan Fazıl Say , Mayıs ayında tekrar Roma'ya geleceğini, burada Santa Cecilia konservatuarının 'Piyano Yıldızları' resitalinde dev piyanistlerle sahne alacağını belirtti. Fazıl Say , 2-3-4 Mayıs tarihlerinde "Rus Festivali" kapsamında Çaykovski'nin 1 numaralı Piyano Konçertosu ile Şostakoviç'in 10 numaralı senfonisinin de aralarında bulunduğu ünlü eserleri icra edecek.