Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Salonu’nda 2 Mayısta Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği projelerini desteklemek amacıyla "Çağdaş Türkiye’nin Gelecek Güvencesi" başlıklı bir konser düzenlenecek.



Her biletin bir üniversite öğrencisinin bir aylık bursunu karşılayacağı konserde, Fazıl Say ve arkadaşları sahne alacak.